원클릭 설치로 Nango 배포.
300개 이상의 타사 통합을 위한 OAuth, 토큰 새로 고침 및 API 연결성을 관리하는 오픈 소스 플랫폼.
Nango용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Nango 활용으로 만들 수 있는 것
Nango는 외부 API에 연결하기 위한 오픈 소스 인프라 계층입니다. 각 서비스마다 맞춤형 OAuth 흐름, 토큰 새로 고침 로직, 속도 제한 처리를 직접 작성하는 대신, Nango는 단일 통합 백엔드를 통해 이 모든 것을 관리합니다. 개발자는 통합을 한 번 구성하면 Nango의 투명한 프록시를 통해 지원되는 모든 서비스에 액세스할 수 있습니다. Salesforce, GitHub, Slack, Stripe, Notion을 포함한 300개 이상의 API에 대한 기본 지원이 제공됩니다.
자체 VPS에 Nango를 셀프 호스팅하면 고객의 OAuth 권한 부여 및 API 토큰이 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 어떤 타사 서비스도 사용자 자격 증명을 처리하지 않습니다. 모든 것은 사용자가 소유한 키로 저장 시 암호화되며 서버와 함께 실행되는 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.
Nango의 주요 특징
통합 OAuth 플로우
Nango는 300개 이상의 API에 대한 인증 URL 생성, 토큰 교환 및 콜백 처리를 담당하여 각 통합에 필요한 맞춤형 인증 코드를 없앨 수 있습니다.
자동 토큰 새로 고침
액세스 토큰은 만료 전에 자동으로 새로 고쳐지므로, 만료된 자격 증명으로 인해 세션 도중에 통합이 실패하는 일이 없습니다.
내장형 연결 UI
사전 구축된 화이트 라벨 OAuth 동의 화면을 통해 사용자는 단일 사용자 흐름으로 애플리케이션 내에서 타사 계정을 승인할 수 있습니다.
투명한 API 프록시
Nango를 통해 API 호출을 라우팅하여 API별 미들웨어 없이 자동 재시도, 속도 제한 백오프 및 정규화된 오류 응답을 얻으세요.
웹훅 정규화
통합된 페이로드 처리 기능을 갖춘 단일 수집 엔드포인트를 통해 연결된 모든 제공업체로부터 웹훅을 수신, 확인 및 전달합니다.
암호화된 자격 증명 저장소
모든 OAuth 토큰과 API 키는 사용자 본인의 키를 사용하여 저장 시 암호화되며, 자체 호스팅 PostgreSQL 데이터베이스에만 독점적으로 저장됩니다.
Hostinger에서 Nango을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.