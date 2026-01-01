Nango는 외부 API에 연결하기 위한 오픈 소스 인프라 계층입니다. 각 서비스마다 맞춤형 OAuth 흐름, 토큰 새로 고침 로직, 속도 제한 처리를 직접 작성하는 대신, Nango는 단일 통합 백엔드를 통해 이 모든 것을 관리합니다. 개발자는 통합을 한 번 구성하면 Nango의 투명한 프록시를 통해 지원되는 모든 서비스에 액세스할 수 있습니다. Salesforce, GitHub, Slack, Stripe, Notion을 포함한 300개 이상의 API에 대한 기본 지원이 제공됩니다.

자체 VPS에 Nango를 셀프 호스팅하면 고객의 OAuth 권한 부여 및 API 토큰이 사용자가 제어하는 인프라에 유지됩니다. 어떤 타사 서비스도 사용자 자격 증명을 처리하지 않습니다. 모든 것은 사용자가 소유한 키로 저장 시 암호화되며 서버와 함께 실행되는 PostgreSQL 데이터베이스에 저장됩니다.