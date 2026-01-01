Karaoke Eternal은 어떤 화면이든 노래방 디스플레이로 바꿔주는 완전히 자체 호스팅되는 노래방 파티 플랫폼입니다. 손님들은 QR 코드를 스캔하여 방에 참여하고 모바일 브라우저에서 직접 노래를 대기열에 추가합니다. 앱 설치가 필요 없습니다. 호스트는 어떤 브라우저에서든 재생을 제어하며, 여러 개의 독립적인 방을 통해 별도의 대기열로 동시 세션을 운영할 수 있습니다.

지원되는 형식에는 CDG 가사가 있는 MP3+G 트랙, 압축된 MP3+G, MP4 노래방 비디오, 그리고 가사가 없는 트랙을 위한 WebGL 시각화가 포함됩니다. 미디어와 설정은 내장된 SQLite 데이터베이스에 저장되며 외부 데이터베이스 서비스가 필요 없습니다. 초기 관리자 설정은 웹 인터페이스를 통해 처음 접속할 때 완료됩니다. VPS에 자체 호스팅하면 노래방 라이브러리가 비공개로 유지되며 파티가 시작될 때마다 항상 사용할 수 있습니다.