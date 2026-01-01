Karaoke Eternal 원클릭 설치 배포
손님들이 QR 코드를 사용하여 모바일 브라우저에서 노래를 대기열에 추가할 수 있는 자체 호스팅 노래방 파티 플랫폼.
Karaoke Eternal용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Karaoke Eternal 활용으로 만들 수 있는 것
Karaoke Eternal은 어떤 화면이든 노래방 디스플레이로 바꿔주는 완전히 자체 호스팅되는 노래방 파티 플랫폼입니다. 손님들은 QR 코드를 스캔하여 방에 참여하고 모바일 브라우저에서 직접 노래를 대기열에 추가합니다. 앱 설치가 필요 없습니다. 호스트는 어떤 브라우저에서든 재생을 제어하며, 여러 개의 독립적인 방을 통해 별도의 대기열로 동시 세션을 운영할 수 있습니다.
지원되는 형식에는 CDG 가사가 있는 MP3+G 트랙, 압축된 MP3+G, MP4 노래방 비디오, 그리고 가사가 없는 트랙을 위한 WebGL 시각화가 포함됩니다. 미디어와 설정은 내장된 SQLite 데이터베이스에 저장되며 외부 데이터베이스 서비스가 필요 없습니다. 초기 관리자 설정은 웹 인터페이스를 통해 처음 접속할 때 완료됩니다. VPS에 자체 호스팅하면 노래방 라이브러리가 비공개로 유지되며 파티가 시작될 때마다 항상 사용할 수 있습니다.
Karaoke Eternal의 주요 특징
모바일 노래 대기열
손님들은 QR 코드를 스캔하고 모바일 브라우저에서 직접 노래를 대기열에 추가할 수 있습니다. 앱을 다운로드하거나 계정을 만들 필요가 없습니다.
여러 파티룸
독립된 공간에서 동시에 노래방 세션을 운영할 수 있으며, 각 세션은 고유한 대기열과 플레이어를 갖추고 있어 대규모 장소나 이벤트에 이상적입니다.
CDG 및 영상 지원
CDG 동기화된 MP3+G 트랙, MP4 가라오케 비디오, 그리고 가사 오버레이가 없는 트랙을 위한 WebGL 시각화를 재생합니다.
실시간 대기열 업데이트
호스트와 게스트는 동일한 방에 연결된 모든 기기에서 실시간 대기열 업데이트를 볼 수 있습니다.
앱 필요 없음
전체 노래방 경험은 브라우저에서 실행됩니다. 즉, 손님들은 노래를 대기열에 추가하고 호스트는 아무것도 설치할 필요 없이 재생을 관리합니다.
Hostinger에서 Karaoke Eternal을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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