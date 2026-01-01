Erugo는 Laravel과 Vue.js를 기반으로 구축된 자체 호스팅 파일 공유 플랫폼으로, 클라우드 스토리지 서비스에 의존하지 않고 파일을 안전하게 주고받을 수 있습니다. 공유는 무작위 토큰 대신 사람이 알아보기 쉬운 URL을 사용하며, 각 전송은 비밀번호로 보호되거나, 다운로드 제한이 설정되거나, 특정 날짜 또는 시간 임계값 이후 자동으로 만료되도록 설정할 수 있습니다.

구독 기반 클라우드 서비스와 달리, Erugo는 요금제에 따른 저장 공간 제한 없이 모든 파일을 사용자 자신의 VPS에 저장합니다. 역방향 공유 기능은 게스트가 일회용 초대 링크를 통해 사용자 서버에 파일을 직접 업로드할 수 있도록 하며, 사용자 지정 가능한 브랜딩을 통해 인터페이스를 조직 또는 개인 도메인에 맞출 수 있습니다.