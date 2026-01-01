Erugo 원클릭 설치
사용자 친화적인 공유 링크, 비밀번호 보호, 만료 제어 및 맞춤형 브랜딩을 제공하는 자체 호스팅 파일 공유 플랫폼입니다.
Erugo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Erugo 활용으로 만들 수 있는 것
Erugo는 Laravel과 Vue.js를 기반으로 구축된 자체 호스팅 파일 공유 플랫폼으로, 클라우드 스토리지 서비스에 의존하지 않고 파일을 안전하게 주고받을 수 있습니다. 공유는 무작위 토큰 대신 사람이 알아보기 쉬운 URL을 사용하며, 각 전송은 비밀번호로 보호되거나, 다운로드 제한이 설정되거나, 특정 날짜 또는 시간 임계값 이후 자동으로 만료되도록 설정할 수 있습니다.
구독 기반 클라우드 서비스와 달리, Erugo는 요금제에 따른 저장 공간 제한 없이 모든 파일을 사용자 자신의 VPS에 저장합니다. 역방향 공유 기능은 게스트가 일회용 초대 링크를 통해 사용자 서버에 파일을 직접 업로드할 수 있도록 하며, 사용자 지정 가능한 브랜딩을 통해 인터페이스를 조직 또는 개인 도메인에 맞출 수 있습니다.
Erugo의 주요 특징
사용자 친화적인 공유 링크
공유는 임의의 토큰 대신 읽기 쉽고 기억하기 쉬운 URL을 사용하므로, 링크를 구두 또는 서면으로 더 쉽게 전달할 수 있습니다.
비밀번호 및 만료 제어
비밀번호로 공유를 보호하거나, 최대 다운로드 횟수를 설정하거나, 파일이 무기한으로 액세스 가능하지 않도록 자동 만료를 예약하세요.
공유 업로드 되돌리기
손님이 계정 없이 또는 관리자 패널에 접근할 필요 없이 서버에 직접 파일을 제출할 수 있도록 업로드 전용 초대 링크를 생성합니다.
이메일 알림
공유 파일이 다운로드되거나 게스트가 역방향 공유 업로드를 완료할 때, 수동 확인 없이 알림을 받을 수 있습니다.
맞춤형 브랜딩 및 테마
로고, 배경, 색상 테마를 사용자 지정하여 파일 공유 인터페이스가 조직 또는 개인 브랜드와 일치하도록 하세요.
Hostinger에서 Erugo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.