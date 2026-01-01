Windmill 원클릭 설치
스크립트를 내부 도구, 예약된 워크플로 및 자동 생성된 UI로 전환하는 오픈 소스 개발자 플랫폼.
Windmill용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Windmill 활용으로 만들 수 있는 것
Windmill은 Python, TypeScript, Go, Bash, SQL로 작성된 스크립트를 자동 생성된 웹 UI, 예약 가능한 워크플로 및 호출 가능한 REST API를 갖춘 내부 도구로 변환하는 오픈 소스 개발자 플랫폼입니다. 스크립트 시그니처에서 직접 인터페이스를 생성하여 관리자 패널 및 내부 대시보드를 구축하는 데 필요한 상용구를 제거합니다.
VPS에 Windmill을 자체 호스팅하면 모든 내부 도구 코드와 데이터를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 포함된 작업자 서비스는 격리된 환경에서 작업을 실행하고, PostgreSQL은 워크플로 상태 및 실행 기록을 저장하며, 비밀 관리자는 스크립트에 하드코딩하지 않고 API 키와 자격 증명을 처리합니다.
Windmill의 주요 특징
다국어 스크립트
Python, TypeScript, Go, Bash 또는 SQL로 자동화를 작성하세요. Windmill이 실행, 종속성 및 샌드박싱을 처리합니다.
자동 생성된 UI
Windmill은 스크립트 매개변수 유형에서 웹 양식과 UI를 자동으로 생성하므로 비개발자도 코드 없이 도구를 실행할 수 있습니다.
워크플로우 빌더
시각적 DAG 편집기를 사용하여 조건부 분기, 루프 및 병렬 실행을 통해 스크립트를 다단계 워크플로로 연결합니다.
크론 스케줄러
별도의 크론 인프라를 관리할 필요 없이 크론 스케줄 또는 이벤트 트리거에서 스크립트와 워크플로우를 실행합니다.
비밀 관리
API 키, 비밀번호, 토큰을 코드에 직접 삽입하지 않고 스크립트에서 접근할 수 있는 암호화된 변수로 저장하세요.
Hostinger에서 Windmill을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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