Windmill은 Python, TypeScript, Go, Bash, SQL로 작성된 스크립트를 자동 생성된 웹 UI, 예약 가능한 워크플로 및 호출 가능한 REST API를 갖춘 내부 도구로 변환하는 오픈 소스 개발자 플랫폼입니다. 스크립트 시그니처에서 직접 인터페이스를 생성하여 관리자 패널 및 내부 대시보드를 구축하는 데 필요한 상용구를 제거합니다.

VPS에 Windmill을 자체 호스팅하면 모든 내부 도구 코드와 데이터를 인프라 내에 유지할 수 있습니다. 포함된 작업자 서비스는 격리된 환경에서 작업을 실행하고, PostgreSQL은 워크플로 상태 및 실행 기록을 저장하며, 비밀 관리자는 스크립트에 하드코딩하지 않고 API 키와 자격 증명을 처리합니다.