Hermes WebUI 원클릭 설치
Hermes AI 에이전트와 빠른 자체 호스팅 웹 채팅 UI를 결합한 풀스택 Hermes 배포입니다.
Hermes WebUI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hermes WebUI 활용으로 만들 수 있는 것
Hermes WebUI는 Nous Research의 자체 개선형 상시 작동 에이전트인 Hermes AI 에이전트를 거의 1:1 CLI 패리티로 브라우저로 가져오는 경량 오픈소스 웹 앱입니다. 이 템플릿은 WebUI를 업스트림 Hermes Agent 게이트웨이와 함께 번들로 제공하므로, 단일 배포로 브라우저 채팅 인터페이스와 이를 구동하는 장기 실행 에이전트를 모두 사용할 수 있습니다.
자체 VPS에 Hermes WebUI를 셀프 호스팅하면 대화, 에이전트 메모리, 스킬 및 공급자 API 키를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자가 모델 공급자를 선택하고, 세션을 유지하며, 타사 SaaS를 통해 데이터를 전송하지 않고도 데스크톱 또는 모바일에서 에이전트에 안전하게 접속할 수 있습니다.
Hermes WebUI의 주요 특징
통합 에이전트 + 웹 UI
업스트림 Hermes 에이전트 게이트웨이와 웹 UI를 공유 상태 볼륨과 함께 제공하여 세션, 스킬, 메모리가 재시작 후에도 유지되고 양쪽 표면에서 재사용되도록 합니다.
완전한 CLI 동등성
Hermes 터미널에서 할 수 있는 모든 것 — 채팅, 도구, 스케줄링, 메모리, 스킬 — 은(는) 동일한 웹 인터페이스에서 접근할 수 있습니다.
세 패널 작업 공간 레이아웃
왼쪽에 세션 및 탐색, 중앙에 채팅, 오른쪽에 인라인 미리보기가 있는 실시간 작업 공간 파일 브라우저.
툴 카드를 이용한 스트리밍
컴포저 푸터에 내장된 서버 전송 토큰 스트리밍, 인라인 도구 호출 카드, 머메이드 다이어그램, 구문 강조 및 컨텍스트 사용 링.
모바일 우선 PWA
햄버거 드로어 및 터치 컨트롤을 갖춘 반응형 모바일 레이아웃 — 홈 화면에 설치하고 휴대폰에서 Hermes를 제어하세요.
공급자 중립적인 모델
배포 시 OpenAI, Anthropic, Google 또는 OpenRouter 키를 연결하고 UI의 동적 드롭다운에서 모델 간 전환할 수 있습니다.
Hostinger에서 Hermes WebUI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.