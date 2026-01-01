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Hermes AI 에이전트와 빠른 자체 호스팅 웹 채팅 UI를 결합한 풀스택 Hermes 배포입니다.

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Hermes WebUI 활용으로 만들 수 있는 것

Hermes WebUI는 Nous Research의 자체 개선형 상시 작동 에이전트인 Hermes AI 에이전트를 거의 1:1 CLI 패리티로 브라우저로 가져오는 경량 오픈소스 웹 앱입니다. 이 템플릿은 WebUI를 업스트림 Hermes Agent 게이트웨이와 함께 번들로 제공하므로, 단일 배포로 브라우저 채팅 인터페이스와 이를 구동하는 장기 실행 에이전트를 모두 사용할 수 있습니다.

자체 VPS에 Hermes WebUI를 셀프 호스팅하면 대화, 에이전트 메모리, 스킬 및 공급자 API 키를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자가 모델 공급자를 선택하고, 세션을 유지하며, 타사 SaaS를 통해 데이터를 전송하지 않고도 데스크톱 또는 모바일에서 에이전트에 안전하게 접속할 수 있습니다.

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{name} 활용으로 만들 수 있는 것

Hermes WebUI의 주요 특징

통합 에이전트 + 웹 UI

업스트림 Hermes 에이전트 게이트웨이와 웹 UI를 공유 상태 볼륨과 함께 제공하여 세션, 스킬, 메모리가 재시작 후에도 유지되고 양쪽 표면에서 재사용되도록 합니다.

완전한 CLI 동등성

Hermes 터미널에서 할 수 있는 모든 것 — 채팅, 도구, 스케줄링, 메모리, 스킬 — 은(는) 동일한 웹 인터페이스에서 접근할 수 있습니다.

세 패널 작업 공간 레이아웃

왼쪽에 세션 및 탐색, 중앙에 채팅, 오른쪽에 인라인 미리보기가 있는 실시간 작업 공간 파일 브라우저.

툴 카드를 이용한 스트리밍

컴포저 푸터에 내장된 서버 전송 토큰 스트리밍, 인라인 도구 호출 카드, 머메이드 다이어그램, 구문 강조 및 컨텍스트 사용 링.

모바일 우선 PWA

햄버거 드로어 및 터치 컨트롤을 갖춘 반응형 모바일 레이아웃 — 홈 화면에 설치하고 휴대폰에서 Hermes를 제어하세요.

공급자 중립적인 모델

배포 시 OpenAI, Anthropic, Google 또는 OpenRouter 키를 연결하고 UI의 동적 드롭다운에서 모델 간 전환할 수 있습니다.

Hostinger에서 Hermes WebUI을 실행하는 이유는 무엇입니까?

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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.

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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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