Hermes WebUI는 Nous Research의 자체 개선형 상시 작동 에이전트인 Hermes AI 에이전트를 거의 1:1 CLI 패리티로 브라우저로 가져오는 경량 오픈소스 웹 앱입니다. 이 템플릿은 WebUI를 업스트림 Hermes Agent 게이트웨이와 함께 번들로 제공하므로, 단일 배포로 브라우저 채팅 인터페이스와 이를 구동하는 장기 실행 에이전트를 모두 사용할 수 있습니다.

자체 VPS에 Hermes WebUI를 셀프 호스팅하면 대화, 에이전트 메모리, 스킬 및 공급자 API 키를 사용자가 제어하는 인프라에 보관할 수 있습니다. 사용자가 모델 공급자를 선택하고, 세션을 유지하며, 타사 SaaS를 통해 데이터를 전송하지 않고도 데스크톱 또는 모바일에서 에이전트에 안전하게 접속할 수 있습니다.