PgHero는 PostgreSQL을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 성능 대시보드입니다. 이 대시보드는 느린 쿼리, 사용되지 않는 인덱스, 비대해진 테이블, 중복 인덱스, 유효하지 않은 제약 조건 및 연결 수를 깔끔한 웹 인터페이스로 보여줍니다. 표시되는 내용을 읽는 데 데이터베이스 전문 지식이 필요하지 않습니다. 모든 지표는 PostgreSQL에 특화되어 있으므로, 이 대시보드는 튜닝 및 문제 해결에 중요한 정보만을 바로 제공합니다.

PgHero를 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명과 쿼리 패턴이 인프라를 벗어나지 않습니다. 동일한 VPS의 컨테이너, 원격 관리형 데이터베이스 또는 여러 데이터베이스에 동시에 연결하여 브라우저를 통해 액세스할 수 있는 영구 모니터링 대시보드를 얻을 수 있습니다.