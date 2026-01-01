PgHero 원클릭 설치.
쿼리, 인덱스 및 데이터베이스 상태를 실시간으로 모니터링하기 위한 오픈 소스 PostgreSQL 성능 대시보드.
PgHero용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
PgHero 활용으로 만들 수 있는 것
PgHero는 PostgreSQL을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 성능 대시보드입니다. 이 대시보드는 느린 쿼리, 사용되지 않는 인덱스, 비대해진 테이블, 중복 인덱스, 유효하지 않은 제약 조건 및 연결 수를 깔끔한 웹 인터페이스로 보여줍니다. 표시되는 내용을 읽는 데 데이터베이스 전문 지식이 필요하지 않습니다. 모든 지표는 PostgreSQL에 특화되어 있으므로, 이 대시보드는 튜닝 및 문제 해결에 중요한 정보만을 바로 제공합니다.
PgHero를 자체 호스팅하면 데이터베이스 자격 증명과 쿼리 패턴이 인프라를 벗어나지 않습니다. 동일한 VPS의 컨테이너, 원격 관리형 데이터베이스 또는 여러 데이터베이스에 동시에 연결하여 브라우저를 통해 액세스할 수 있는 영구 모니터링 대시보드를 얻을 수 있습니다.
PgHero의 주요 특징
느린 쿼리 감지
PgHero는 총 실행 시간과 평균 실행 시간을 기준으로 쿼리 순위를 지정하여, 어떤 쿼리가 애플리케이션 성능을 저하시키는지 즉시 파악할 수 있도록 돕습니다.
인덱스 분석
사용되지 않거나 중복되거나 누락된 인덱스를 찾아내어 인덱스 비대화를 정리하고 실제로 워크로드 속도를 높일 인덱스를 추가할 수 있도록 합니다.
공간 및 비대화 추적
데드 튜플 수와 함께 테이블 및 인덱스 크기를 표시하여, 공간 문제가 발생하기 전에 VACUUM 또는 REINDEX가 언제 필요한지 알 수 있습니다.
연결 모니터링
사용자, 데이터베이스 및 상태별로 활성 연결을 추적하여 서비스 중단을 유발하기 전에 연결 누수 및 풀 고갈을 감지할 수 있습니다.
과거 쿼리 통계
시간 경과에 따른 쿼리 통계를 캡처하고 시간 범위 슬라이더와 함께 표시하여 배포 또는 로드 변경 사항과 성능 저하를 쉽게 연관시킬 수 있습니다.
Hostinger에서 PgHero을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.