잉크스케이프는 SVG 형식으로 로고, 아이콘, 일러스트레이션 및 기술 다이어그램을 만드는 데 사용되는 선도적인 오픈소스 벡터 그래픽 편집기입니다. 이 템플릿은 KasmVNC를 통해 전체 잉크스케이프 데스크톱 애플리케이션을 실행하여, 로컬 설치 없이 모든 최신 브라우저에서 접근할 수 있도록 합니다.

VPS에 잉크스케이프를 호스팅하면 어떤 기기에서든 이용 가능한 영구적인 디자인 작업 공간을 얻을 수 있습니다. 사용자 지정 확장 기능, 팔레트, 템플릿 및 프로젝트 파일은 항상 사용 가능하며, 환경은 비밀번호 인증을 통해 HTTPS 뒤에서 보호됩니다. VPN이나 데스크톱 동기화는 필요 없습니다.