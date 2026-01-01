Inkscape 원클릭 설치.
클라우드 호스팅 데스크톱 환경을 통해 어떤 브라우저에서든 접근 가능한 무료 오픈소스 벡터 그래픽 편집기.
Inkscape용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Inkscape 활용으로 만들 수 있는 것
잉크스케이프는 SVG 형식으로 로고, 아이콘, 일러스트레이션 및 기술 다이어그램을 만드는 데 사용되는 선도적인 오픈소스 벡터 그래픽 편집기입니다. 이 템플릿은 KasmVNC를 통해 전체 잉크스케이프 데스크톱 애플리케이션을 실행하여, 로컬 설치 없이 모든 최신 브라우저에서 접근할 수 있도록 합니다.
VPS에 잉크스케이프를 호스팅하면 어떤 기기에서든 이용 가능한 영구적인 디자인 작업 공간을 얻을 수 있습니다. 사용자 지정 확장 기능, 팔레트, 템플릿 및 프로젝트 파일은 항상 사용 가능하며, 환경은 비밀번호 인증을 통해 HTTPS 뒤에서 보호됩니다. VPN이나 데스크톱 동기화는 필요 없습니다.
Inkscape의 주요 특징
브라우저에서 접근 가능한 데스크톱
전체 Inkscape 애플리케이션은 KasmVNC를 통해 브라우저에서 실행되어, 모든 장치에서 디자인 작업 공간에 액세스할 수 있도록 합니다.
SVG 네이티브 편집
잉크스케이프는 SVG 지오메트리로 직접 작동하여 아트워크가 품질 손실 없이 어떤 해상도로든 확장됩니다 — 웹 및 인쇄에 이상적입니다.
고급 노드 편집
정밀한 베지어 곡선 및 노드 조작 도구를 사용하면 경로를 완벽하게 제어하여 세부적인 일러스트레이션 및 아이콘 작업을 할 수 있습니다.
확장 프로그램 및 스크립팅
수백 개의 내장 및 커뮤니티 확장 기능으로 Inkscape 내에서 직접 자동화, 사용자 지정 효과 및 워크플로 통합이 가능합니다.
영구 작업 공간
프로젝트 파일, 글꼴, 팔레트 및 환경설정은 명명된 Docker 볼륨에 저장되어 세션 전반에 걸쳐 지속되며, 컨테이너 재시작 및 업데이트 후에도 그대로 유지됩니다.
Hostinger에서 Inkscape을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.