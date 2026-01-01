Owncast는 방송을 완벽하게 제어할 수 있는 무료 오픈소스 자체 호스팅 라이브 스트리밍 및 채팅 서버입니다. 이는 Twitch 또는 YouTube Live와 같은 상업 플랫폼을 대체하여, 사용자가 규칙을 설정하고, 시청자 관계를 소유하며, 모든 콘텐츠와 시청자 데이터를 자신의 서버에 보관할 수 있는 전용 스트림을 제공합니다.

OBS, Streamlabs, XSplit과 같은 표준 RTMP 방송 소프트웨어와 호환되는 Owncast는 스트리머가 이미 알고 있는 도구와 함께 작동합니다. 또한 ActivityPub을 통해 Fediverse와 통합되어, Mastodon 및 기타 분산형 플랫폼의 사용자들이 귀하의 사이트에 계정을 만들 필요 없이 라이브 방송 시 팔로우하고 알림을 받을 수 있도록 합니다.