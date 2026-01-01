Owncast 원클릭 설치
자체 호스팅 라이브 스트리밍 및 채팅 서버 — Twitch 또는 YouTube에 의존하지 않고 원하는 방식으로 라이브 비디오를 방송하세요.
Owncast용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Owncast 활용으로 만들 수 있는 것
Owncast는 방송을 완벽하게 제어할 수 있는 무료 오픈소스 자체 호스팅 라이브 스트리밍 및 채팅 서버입니다. 이는 Twitch 또는 YouTube Live와 같은 상업 플랫폼을 대체하여, 사용자가 규칙을 설정하고, 시청자 관계를 소유하며, 모든 콘텐츠와 시청자 데이터를 자신의 서버에 보관할 수 있는 전용 스트림을 제공합니다.
OBS, Streamlabs, XSplit과 같은 표준 RTMP 방송 소프트웨어와 호환되는 Owncast는 스트리머가 이미 알고 있는 도구와 함께 작동합니다. 또한 ActivityPub을 통해 Fediverse와 통합되어, Mastodon 및 기타 분산형 플랫폼의 사용자들이 귀하의 사이트에 계정을 만들 필요 없이 라이브 방송 시 팔로우하고 알림을 받을 수 있도록 합니다.
Owncast의 주요 특징
RTMP 방송
OBS, Streamlabs 또는 RTMP 호환 인코더에서 직접 연결할 수 있습니다. 독점 플러그인이나 소프트웨어 변경이 필요하지 않습니다.
내장 라이브 채팅
통합 실시간 채팅을 통해 시청자는 타사 위젯이나 외부 채팅 서비스 없이 스트리밍 중에 상호작용할 수 있습니다.
페디버스 통합
ActivityPub 지원을 통해 Mastodon 및 다른 Fediverse 사용자들이 귀하의 스트림을 팔로우하고 생방송 알림을 받을 수 있으며, 이를 통해 분산형 네트워크에서 귀하의 도달 범위를 확장할 수 있습니다.
커스텀 브랜딩
자신만의 이름, 로고, 설명, 소셜 링크를 설정하여 스트림 페이지가 일반적인 플랫폼 템플릿이 아닌, 귀하의 정체성을 반영하도록 하세요.
스트림 녹화
선택적으로 방송을 로컬에 저장하여 주문형 다시보기를 할 수 있으며, 라이브 스트림이 끝난 후에도 시청자가 귀하의 콘텐츠에 액세스할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Owncast을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.