Polaris는 Rust로 작성된 오픈 소스 음악 스트리밍 서버로, 최소한의 하드웨어로 모든 브라우저나 모바일 장치에서 개인 음악 라이브러리를 사용할 수 있도록 구축되었습니다. Rust 코어는 메모리 사용량과 CPU 부하를 낮게 유지하여, 엔트리 레벨 VPS 상품에서도 편안하게 실행될 수 있으며, FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, AIFF 형식의 수만 개의 트랙을 포함하는 라이브러리를 편안하게 인덱싱할 수 있습니다.

Polaris를 자체 호스팅하면 월별 요금, 카탈로그 변동, 제3자에게 판매되는 청취 데이터 없이 모든 앨범, 리핑 파일, Bandcamp 다운로드를 직접 관리할 수 있습니다. 웹 UI를 처음 여는 사용자는 라이브러리 경로를 관리자 계정과 연결하는 짧은 설정 마법사를 완료하므로, 초기 자격 증명이 로그나 배포 템플릿에 나타나지 않습니다.