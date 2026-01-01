Polaris 원클릭 설치.
소유한 모든 기기에서 개인 컬렉션을 제공하는 경량 Rust 기반 음악 스트리밍 서버.
Polaris용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Polaris 활용으로 만들 수 있는 것
Polaris는 Rust로 작성된 오픈 소스 음악 스트리밍 서버로, 최소한의 하드웨어로 모든 브라우저나 모바일 장치에서 개인 음악 라이브러리를 사용할 수 있도록 구축되었습니다. Rust 코어는 메모리 사용량과 CPU 부하를 낮게 유지하여, 엔트리 레벨 VPS 상품에서도 편안하게 실행될 수 있으며, FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, AIFF 형식의 수만 개의 트랙을 포함하는 라이브러리를 편안하게 인덱싱할 수 있습니다.
Polaris를 자체 호스팅하면 월별 요금, 카탈로그 변동, 제3자에게 판매되는 청취 데이터 없이 모든 앨범, 리핑 파일, Bandcamp 다운로드를 직접 관리할 수 있습니다. 웹 UI를 처음 여는 사용자는 라이브러리 경로를 관리자 계정과 연결하는 짧은 설정 마법사를 완료하므로, 초기 자격 증명이 로그나 배포 템플릿에 나타나지 않습니다.
Polaris의 주요 특징
Rust 성능
네이티브 Rust 구현은 메모리 및 CPU 사용량을 낮게 유지하여 가장 작은 VPS 상품에서도 대규모 라이브러리를 원활하게 스트리밍할 수 있습니다.
무손실 형식 지원
FLAC, MP3, MP4, OGG, Opus, APE, WAV, AIFF를 원본 품질로 스트리밍하며, 마스터 파일의 강제 재인코딩은 없습니다.
첫 방문 설정 마법사
안내되는 환영 흐름은 첫 로드 시 사용자 음악 폴더를 관리자 계정과 연결하며, 이미지에 하드코딩된 기본 자격 증명은 없습니다.
다중 사용자 재생 목록
각 가구 구성원은 공유 서버에서 라이브러리가 겹치지 않도록 자신만의 계정, 재생 목록 및 청취 기록을 가집니다.
Subsonic 호환 API
Subsonic 호환 API를 노출하여 수십 개의 커뮤니티 iOS, Android 및 데스크톱 클라이언트가 독점 앱 없이 연결할 수 있도록 합니다.
브라우저 기반 관리
전체 구성 — 사용자, 마운트 지점, DDNS, 앨범 아트 규칙 —은 컨테이너에 셸로 접속하지 않고도 웹 UI에서 편집 가능합니다.
Hostinger에서 Polaris을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.