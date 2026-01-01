Silex는 Webflow의 오픈 소스 대안입니다. 브라우저에서 완전히 실행되며 표준 HTML 및 CSS 파일을 생성하는 시각적 노코드 웹사이트 빌더입니다. 디자인과 콘텐츠를 자체 플랫폼에 고정시키는 상업용 웹사이트 빌더와 달리, Silex는 모든 것을 사용자 서버에 일반 파일로 저장합니다. 동적 콘텐츠를 위해 헤드리스 CMS와 연결되고, 11ty와 같은 정적 사이트 생성기와 통합되며, 플러그인 시스템을 통해 확장될 수 있습니다.

VPS에 Silex를 자체 호스팅하면 웹 디자이너와 에이전시에게 고정된 서버 비용으로 무제한 프로젝트 작업 공간을 제공하며, 사이트당 요금이 없고 온라인 상태를 유지하거나 저렴한 타사 플랫폼에 의존할 필요가 없습니다.