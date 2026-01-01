Silex 원클릭 설치.
깔끔하고 이식 가능한 HTML 및 CSS 파일을 출력하는 오픈 소스 노코드 비주얼 웹사이트 빌더입니다.
Silex용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Silex 활용으로 만들 수 있는 것
Silex는 Webflow의 오픈 소스 대안입니다. 브라우저에서 완전히 실행되며 표준 HTML 및 CSS 파일을 생성하는 시각적 노코드 웹사이트 빌더입니다. 디자인과 콘텐츠를 자체 플랫폼에 고정시키는 상업용 웹사이트 빌더와 달리, Silex는 모든 것을 사용자 서버에 일반 파일로 저장합니다. 동적 콘텐츠를 위해 헤드리스 CMS와 연결되고, 11ty와 같은 정적 사이트 생성기와 통합되며, 플러그인 시스템을 통해 확장될 수 있습니다.
VPS에 Silex를 자체 호스팅하면 웹 디자이너와 에이전시에게 고정된 서버 비용으로 무제한 프로젝트 작업 공간을 제공하며, 사이트당 요금이 없고 온라인 상태를 유지하거나 저렴한 타사 플랫폼에 의존할 필요가 없습니다.
Silex의 주요 특징
시각적 드래그앤드롭 편집기
구성 요소, 스타일, 레이아웃 도구를 갖춘 GrapesJS 기반 편집기를 사용하여 페이지를 시각적으로 구축할 수 있습니다. HTML 또는 CSS 지식은 필요하지 않습니다.
정적 HTML 출력
Silex가 제작하는 모든 웹사이트는 깔끔하고 표준 HTML 및 CSS로 구성되어 있으며, 런타임 종속성이 없고, 모든 호스팅 제공업체에서 실행되며, 완벽하게 이식 가능합니다.
CMS 데이터 바인딩
페이지 디자인을 WordPress (GraphQL), Strapi, Squidex 및 기타 헤드리스 CMS에 연결하여, 개발자가 아닌 사람들도 디자인을 건드리지 않고 콘텐츠를 업데이트할 수 있도록 합니다.
멀티사이트 대시보드
여러 클라이언트를 보유한 에이전시 및 프리랜서를 위해 하나의 작업 공간에 정리된 단일 Silex 인스턴스에서 무제한 웹사이트 프로젝트를 관리하세요.
플러그인 확장성
코어를 포크하지 않고 플러그인 시스템을 통해 사용자 지정 구성 요소, 데이터 커넥터 및 타사 서비스 통합으로 Silex를 확장합니다.
Hostinger에서 Silex을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.