Grafana Pyroscope는 대규모 프로덕션 애플리케이션에서 프로파일링 데이터를 저장하고 쿼리하도록 구축된 오픈 소스 연속 프로파일링 데이터베이스입니다. 인시던트 발생 시 실행하는 일회성 프로파일러와 달리, Pyroscope는 Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF 및 OpenTelemetry 소스에서 프로필을 지속적으로 수집하여 배포, 지역 또는 모든 사용자 지정 레이블에 걸쳐 플레임 그래프를 비교할 수 있습니다.

VPS에 Pyroscope를 자체 호스팅하면 민감한 프로필 데이터(종종 코드의 함수 이름, 파일 경로 및 스택 추적을 포함하는)를 타사 서비스로부터 보호하면서 워크로드에 맞게 보존 및 스토리지를 조정할 수 있습니다. 번들로 제공되는 단일 바이너리 모드는 로컬 파일 시스템 스토리지를 사용하여 배포자, 수집기, 쿼리 및 압축기 구성 요소를 하나의 컨테이너에서 실행합니다. — Kubernetes, 객체 스토리지 또는 외부 종속성이 필요하지 않습니다.