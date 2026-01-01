Grafana Pyroscope 원클릭 설치.
코드 한 줄까지 CPU, 메모리, 지연 시간 문제를 디버깅하는 데 도움이 되는 오픈 소스 연속 프로파일링 백엔드.
Grafana Pyroscope용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Grafana Pyroscope 활용으로 만들 수 있는 것
Grafana Pyroscope는 대규모 프로덕션 애플리케이션에서 프로파일링 데이터를 저장하고 쿼리하도록 구축된 오픈 소스 연속 프로파일링 데이터베이스입니다. 인시던트 발생 시 실행하는 일회성 프로파일러와 달리, Pyroscope는 Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET, eBPF 및 OpenTelemetry 소스에서 프로필을 지속적으로 수집하여 배포, 지역 또는 모든 사용자 지정 레이블에 걸쳐 플레임 그래프를 비교할 수 있습니다.
VPS에 Pyroscope를 자체 호스팅하면 민감한 프로필 데이터(종종 코드의 함수 이름, 파일 경로 및 스택 추적을 포함하는)를 타사 서비스로부터 보호하면서 워크로드에 맞게 보존 및 스토리지를 조정할 수 있습니다. 번들로 제공되는 단일 바이너리 모드는 로컬 파일 시스템 스토리지를 사용하여 배포자, 수집기, 쿼리 및 압축기 구성 요소를 하나의 컨테이너에서 실행합니다. — Kubernetes, 객체 스토리지 또는 외부 종속성이 필요하지 않습니다.
Grafana Pyroscope의 주요 특징
지속적인 프로파일링
인시던트 발생을 기다리지 않고 실행 중인 서비스에서 상시 프로필을 수집하여, 플레임 그래프에서 임의의 두 시점을 비교할 수 있습니다.
다국어 지원
Go, Java, Python, Ruby, Node.js, Rust, .NET용 네이티브 SDK는 물론, Grafana Alloy 자동 계측 기능과 모든 바이너리에 대한 제로 코드 프로파일링을 위한 eBPF를 제공합니다.
OpenTelemetry 호환
OpenTelemetry 프로토콜을 통해 프로필을 수락하고, 기존 트레이스, 메트릭, 로그와 연관시키며, 컬렉터 파이프라인을 변경하지 않습니다.
플레임 그래프 비교
두 개의 플레임 그래프를 나란히 비교하여 배포 후 어떤 함수가 성능 저하를 겪었는지, 부하 상태에서 확장성이 좋지 않았는지, 또는 수정 후 개선되었는지 즉시 확인할 수 있습니다.
태그 기반 필터링
서비스, 리전, 버전, 테넌트 또는 사용자 지정 차원 등 모든 레이블별로 프로필을 분할하여 성능 저하를 유발하는 정확한 워크로드를 격리할 수 있습니다.
단일 이진 저장소
단일 컨테이너로 실행되며, 기본적으로 로컬 파일 시스템 스토리지를 사용하고, 단일 노드를 초과하여 확장할 경우 선택적으로 S3, GCS, Azure 백엔드를 지원합니다.
Hostinger에서 Grafana Pyroscope을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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