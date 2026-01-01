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하나의 오픈 소스 플랫폼에서 분산 추적, 메트릭 및 로그를 통합하는 OpenTelemetry 네이티브 APM.

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2 년간 ₩77,429/월의 가격으로 갱신. 언제든 취소 가능.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다

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1Gbps 네트워크 속도
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1년 무료 도메인
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SigNoz 활용으로 만들 수 있는 것

SigNoz는 OpenTelemetry를 기반으로 구축된 풀스택 오픈소스 관측 가능성 플랫폼입니다. 이는 추적 백엔드, 메트릭 저장소, 로그 애그리게이터와 같은 여러 사일로화된 도구를 단일 UI에서 세 가지 신호를 모두 상호 연관시키는 단일 애플리케이션으로 대체합니다. 엔지니어는 탭을 전환하거나 데이터를 수동으로 연결할 필요 없이 느린 추적에서 관련 로그 및 인프라 메트릭으로 직접 이동할 수 있습니다.

SaaS APM 공급업체와 달리, 자체 VPS에 SigNoz를 자체 호스팅하면 모든 텔레메트리 데이터가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 타사에서 부과하는 사용자당 요금이나 데이터 보존 제한이 없습니다. ClickHouse 스토리지 엔진은 높은 수집량에서도 쿼리를 빠르게 만들며, 기본 OpenTelemetry 지원은 모든 OTel 계측 서비스가 공급업체별 SDK 없이 데이터를 전송할 수 있음을 의미합니다.

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SigNoz의 주요 특징

분산 추적

플레임 그래프, 스팬 상세 정보, P50/P95/P99 지연 시간 분석을 통해 서비스 전반의 엔드투엔드 요청 흐름을 시각화합니다.

메트릭 모니터링

OpenTelemetry를 통해 인프라 및 애플리케이션 메트릭을 수집하고 쿼리하며, 대시보드 및 경고 규칙이 내장되어 있습니다.

로그 관리

모든 서비스의 로그를 중앙 집중화하고, 트레이스 컨텍스트로 필터링하며, 별도의 로깅 스택 없이 전체 텍스트 검색을 실행합니다.

상관된 신호

느린 트레이스에서 상관관계가 있는 로그 및 호스트 메트릭으로 한 번의 클릭으로 바로 이동하세요. 별도의 도구 간에 수동으로 상관관계를 지정할 필요가 없습니다.

OpenTelemetry 네이티브

OTel SDK로 이미 계측된 모든 서비스는 벤더 종속이나 사용자 지정 에이전트 없이 SigNoz로 데이터를 즉시 전송합니다.

내장형 알림

모든 메트릭 또는 추적 신호에 대해 임계값 및 이상 징후 알림을 정의하고 알림을 Slack, PagerDuty 또는 웹훅으로 라우팅합니다.

Hostinger에서 SigNoz을 실행하는 이유는 무엇입니까?

원클릭으로 실행

사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.

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내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.

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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.

한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.

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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅

Gad Iradufasha
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Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.

Maxim Shishkin
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Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀

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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.

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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.

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Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.

Martin K
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덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.

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