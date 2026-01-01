SigNoz는 OpenTelemetry를 기반으로 구축된 풀스택 오픈소스 관측 가능성 플랫폼입니다. 이는 추적 백엔드, 메트릭 저장소, 로그 애그리게이터와 같은 여러 사일로화된 도구를 단일 UI에서 세 가지 신호를 모두 상호 연관시키는 단일 애플리케이션으로 대체합니다. 엔지니어는 탭을 전환하거나 데이터를 수동으로 연결할 필요 없이 느린 추적에서 관련 로그 및 인프라 메트릭으로 직접 이동할 수 있습니다.

SaaS APM 공급업체와 달리, 자체 VPS에 SigNoz를 자체 호스팅하면 모든 텔레메트리 데이터가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 타사에서 부과하는 사용자당 요금이나 데이터 보존 제한이 없습니다. ClickHouse 스토리지 엔진은 높은 수집량에서도 쿼리를 빠르게 만들며, 기본 OpenTelemetry 지원은 모든 OTel 계측 서비스가 공급업체별 SDK 없이 데이터를 전송할 수 있음을 의미합니다.