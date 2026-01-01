Gerrit은 Git을 기반으로 구축된 오픈 소스 웹 기반 코드 검토 시스템입니다. 모든 변경 사항은 패치 세트(버전 관리되는 검토 단위)로 제출되며, 팀원들은 이를 인라인 댓글, 투표 승인 및 구성 가능한 제출 규칙을 통해 평가한 후 병합할 수 있습니다. 원래 Google에서 개발되어 Android, Chromium, Qt에서 사용되었던 Gerrit은 모든 엔지니어링 팀에 구조화된 검토 규율을 제공합니다.

자체 VPS에 Gerrit을 호스팅하면 저장소, 액세스 권한 및 코드 검토 워크플로우를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 최초 사용자가 관리자가 되는 부트스트랩, 세분화된 프로젝트별 액세스 규칙, 100개 이상의 확장 기능을 갖춘 플러그인 생태계를 통해, 타사 플랫폼에 의존하지 않고 감사 추적 및 엄격한 코드 품질 게이트가 필요한 팀을 위해 구축되었습니다.