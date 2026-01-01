ClassicPress 원클릭 설치.
구텐베르크의 복잡성 없이 향상된 안정성으로 클래식 편집기 환경을 유지하는 워드프레스 포크.
ClassicPress용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ClassicPress 활용으로 만들 수 있는 것
ClassicPress는 친숙한 TinyMCE 클래식 편집기를 유지하며 Gutenberg 블록 편집기와 이로 인해 발생하는 성능 오버헤드를 제거하는 커뮤니티 주도형 워드프레스 포크입니다. 대부분의 기존 워드프레스 테마 및 플러그인과의 호환성을 유지하여 지속적인 인터페이스 변경보다 예측 가능하고 안정적인 CMS 동작을 선호하는 사이트 및 개발자에게는 간단한 마이그레이션 경로가 됩니다.
VPS에 ClassicPress를 자체 호스팅하면 PHP 구성, 데이터베이스 튜닝 및 업데이트 타이밍을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 관리형 워드프레스 호스팅의 제약을 없애면서 이미 익숙한 워드프레스 생태계를 유지할 수 있게 합니다.
ClassicPress의 주요 특징
클래식 편집기 유지
워드프레스 사용자들이 아는 TinyMCE 편집기를 유지하여, 콘텐츠 제작자들이 새로운 블록 기반 인터페이스를 배우지 않고도 생산적으로 작업할 수 있습니다.
WordPress 플러그인 호환성
수천 개의 기존 WordPress 플러그인 및 테마와 호환되므로, 사이트를 다시 구축하거나 기존 도구 세트를 교체할 필요 없이 마이그레이션할 수 있습니다.
안정적인 업데이트 주기
장기 지원 중점은 업데이트가 예측 가능하고 이전 버전과 호환되어 핵심 업그레이드 후 플러그인이 손상될 위험을 줄여준다는 것을 의미합니다.
향상된 성능
구텐베르크의 자바스크립트 오버헤드를 제거하면 동등한 최신 WordPress 설치와 비교하여 더 빠른 페이지 로드와 더 낮은 서버 리소스 사용량을 가져옵니다.
완벽한 맞춤 설정 제어
사용자 정의 게시물 유형, 역할 관리 및 자식 테마 지원을 통해 개발자는 워드프레스와 동일한 유연성을 누릴 수 있으며, 그 아래에는 더욱 안정적인 기반이 마련됩니다.
Hostinger에서 ClassicPress을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.