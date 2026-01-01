ClassicPress는 친숙한 TinyMCE 클래식 편집기를 유지하며 Gutenberg 블록 편집기와 이로 인해 발생하는 성능 오버헤드를 제거하는 커뮤니티 주도형 워드프레스 포크입니다. 대부분의 기존 워드프레스 테마 및 플러그인과의 호환성을 유지하여 지속적인 인터페이스 변경보다 예측 가능하고 안정적인 CMS 동작을 선호하는 사이트 및 개발자에게는 간단한 마이그레이션 경로가 됩니다.

VPS에 ClassicPress를 자체 호스팅하면 PHP 구성, 데이터베이스 튜닝 및 업데이트 타이밍을 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이는 관리형 워드프레스 호스팅의 제약을 없애면서 이미 익숙한 워드프레스 생태계를 유지할 수 있게 합니다.