파일 브라우저 원클릭 설치.
브라우저에서 직접 서버 파일을 탐색, 업로드 및 관리할 수 있는 경량 웹 기반 파일 관리자.
File Browser용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
File Browser 활용으로 만들 수 있는 것
File Browser는 서버의 모든 디렉토리를 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 모든 기능을 갖춘 파일 관리 인터페이스로 변환하는 가벼운 오픈 소스 웹 파일 관리자입니다. 구성 가능한 권한을 가진 여러 사용자를 지원하며, 공개 링크를 통한 파일 공유, 드래그 앤 드롭 업로드, 내장 코드 편집기 등 이 모든 것을 SSH 또는 FTP 클라이언트 없이도 가능하게 합니다.
VPS에 File Browser를 자체 호스팅하면 파일을 비공개로 유지하고 사용자가 제어할 수 있으며, 서버 자격 증명을 노출하지 않고 팀원이나 클라이언트에게 특정 디렉토리에 대한 액세스 권한을 안전하게 부여할 수 있습니다. 또한 최소한의 리소스만 필요하므로 다른 애플리케이션과 함께 편안하게 실행됩니다.
File Browser의 주요 특징
다중 사용자 권한
세분화된 디렉터리 액세스 권한과 역할 기반 권한으로 사용자 계정을 생성하여 각 사용자가 필요한 파일만 보고 수정할 수 있도록 합니다.
드래그 앤 드롭 업로드
단일 파일, 여러 파일 또는 전체 폴더를 브라우저에서 직접 업로드하고 실시간 진행 상황을 추적할 수 있습니다. FTP 클라이언트는 필요하지 않습니다.
내장 코드 에디터
구성 파일, 스크립트 및 텍스트 파일을 별도의 SSH 세션이나 텍스트 편집기로 전환할 필요 없이 브라우저에서 직접 편집합니다.
공개 공유 링크
파일 또는 폴더에 대한 공유 가능한 다운로드 링크를 생성하여, 외부 수신자에게 서버 액세스 권한을 부여하지 않고도 콘텐츠를 보낼 수 있습니다.
아카이브 관리
웹 인터페이스를 통해 직접 ZIP 및 TAR 아카이브를 생성하고 압축을 해제하여 일괄 전송 및 파일 백업을 간소화합니다.
Hostinger에서 File Browser을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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