File Browser는 서버의 모든 디렉토리를 모든 브라우저에서 액세스할 수 있는 모든 기능을 갖춘 파일 관리 인터페이스로 변환하는 가벼운 오픈 소스 웹 파일 관리자입니다. 구성 가능한 권한을 가진 여러 사용자를 지원하며, 공개 링크를 통한 파일 공유, 드래그 앤 드롭 업로드, 내장 코드 편집기 등 이 모든 것을 SSH 또는 FTP 클라이언트 없이도 가능하게 합니다.

VPS에 File Browser를 자체 호스팅하면 파일을 비공개로 유지하고 사용자가 제어할 수 있으며, 서버 자격 증명을 노출하지 않고 팀원이나 클라이언트에게 특정 디렉토리에 대한 액세스 권한을 안전하게 부여할 수 있습니다. 또한 최소한의 리소스만 필요하므로 다른 애플리케이션과 함께 편안하게 실행됩니다.