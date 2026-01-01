phpBB 원클릭 설치.
구조화된 토론 포럼 및 온라인 커뮤니티 구축을 위한 고전적인 오픈 소스 PHP 게시판.
phpBB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
phpBB 활용으로 만들 수 있는 것
phpBB는 웹에서 가장 널리 사용되는 오픈 소스 포럼 플랫폼으로, 20년 이상 수십만 개의 커뮤니티를 지원하고 있습니다. 전통적인 카테고리 및 하위 포럼 구조에 중점을 두고 PHP로 구축되었으며, 클라우드 서비스나 사용자별 라이선스에 의존하지 않고 관리자에게 권한, 사용자 그룹 및 토론 흐름에 대한 세부적인 제어 권한을 제공합니다.
자체 VPS에 phpBB를 셀프 호스팅하면 모든 게시물, 사용자 계정 및 첨부 파일을 직접 관리할 수 있으며, 데이터베이스, 파일 시스템, 그리고 phpBB 커뮤니티에서 유지 관리하는 수천 개의 무료 확장 기능 및 스타일에 대한 전체 액세스 권한을 가집니다.
phpBB의 주요 특징
세분화된 권한
세분화된 커뮤니티 제어를 위해 포럼, 사용자 그룹 또는 개별 계정별로 읽기, 게시 및 관리 권한을 설정합니다.
확장 생태계
수천 개의 무료 커뮤니티 확장 기능은 핵심 코드를 건드리지 않고 SEO 도구, 스팸 방지, 소셜 로그인 등을 추가합니다.
맞춤형 스타일 및 테마
기본 prosilver 스타일을 커뮤니티 테마로 교체하거나 phpBB 트위그 기반 템플릿 시스템을 사용하여 사용자 지정 모양을 만드세요.
내장형 관리 도구
전용 운영자 제어판과 상세 감사 로깅을 통해 토픽을 경고, 차단, 잠금, 분할 및 병합할 수 있습니다.
다국어 지원
60개 이상의 공식 언어 팩을 통해 모국어로 보드를 운영하거나 다국어 커뮤니티를 호스팅할 수 있습니다.
BBCode 및 첨부 파일
클래식 BBCode 서식과 파일 및 이미지 첨부 기능은 오랜 포럼 사용자들에게 게시물을 익숙하게 유지해 줍니다.
Hostinger에서 phpBB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.