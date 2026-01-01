phpBB는 웹에서 가장 널리 사용되는 오픈 소스 포럼 플랫폼으로, 20년 이상 수십만 개의 커뮤니티를 지원하고 있습니다. 전통적인 카테고리 및 하위 포럼 구조에 중점을 두고 PHP로 구축되었으며, 클라우드 서비스나 사용자별 라이선스에 의존하지 않고 관리자에게 권한, 사용자 그룹 및 토론 흐름에 대한 세부적인 제어 권한을 제공합니다.

자체 VPS에 phpBB를 셀프 호스팅하면 모든 게시물, 사용자 계정 및 첨부 파일을 직접 관리할 수 있으며, 데이터베이스, 파일 시스템, 그리고 phpBB 커뮤니티에서 유지 관리하는 수천 개의 무료 확장 기능 및 스타일에 대한 전체 액세스 권한을 가집니다.