OneDev는 Git 호스팅, CI/CD 자동화, 이슈 추적, 칸반 보드, 패키지 레지스트리를 단일 애플리케이션으로 통합한 포괄적인 자체 호스팅 DevOps 플랫폼입니다. 시각적 파이프라인 빌더와 코드 인텔리전스 기능은 심층적인 DevOps 전문 지식이 없는 개발자도 쉽게 접근할 수 있도록 하며, 고급 쿼리 언어는 파워 유저에게 빌드, 이슈 및 커밋에 대한 정밀한 제어 기능을 제공합니다.

VPS에 OneDev를 자체 호스팅하는 것은 고정된 인프라 비용으로 무제한 개발자를 확보하고 소스 코드 및 빌드 아티팩트에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있음을 의미합니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 OneDev가 서버에서 직접 CI/CD 작업을 실행할 수 있도록 Docker 소켓 액세스가 포함되어 있습니다.