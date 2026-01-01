원클릭 설치로 OneDev 배포
Git 호스팅, CI/CD 파이프라인, 칸반 보드 및 패키지 레지스트리를 갖춘 올인원 자체 호스팅 DevOps 플랫폼.
OneDev용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OneDev 활용으로 만들 수 있는 것
OneDev는 Git 호스팅, CI/CD 자동화, 이슈 추적, 칸반 보드, 패키지 레지스트리를 단일 애플리케이션으로 통합한 포괄적인 자체 호스팅 DevOps 플랫폼입니다. 시각적 파이프라인 빌더와 코드 인텔리전스 기능은 심층적인 DevOps 전문 지식이 없는 개발자도 쉽게 접근할 수 있도록 하며, 고급 쿼리 언어는 파워 유저에게 빌드, 이슈 및 커밋에 대한 정밀한 제어 기능을 제공합니다.
VPS에 OneDev를 자체 호스팅하는 것은 고정된 인프라 비용으로 무제한 개발자를 확보하고 소스 코드 및 빌드 아티팩트에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있음을 의미합니다. 이 템플릿에는 안정적인 데이터 저장을 위한 PostgreSQL과 OneDev가 서버에서 직접 CI/CD 작업을 실행할 수 있도록 Docker 소켓 액세스가 포함되어 있습니다.
OneDev의 주요 특징
Git 호스팅 및 코드 검토
구조화된 코드 검토를 위한 고급 diff 시각화, 브랜치 보호 및 병합 전략 제어 기능을 갖춘 완전한 Git 서버.
시각적 CI/CD 빌더
YAML을 처음부터 작성하지 않고도 파이프라인을 구축하고 시각화할 수 있습니다. 드래그 앤 드롭 방식으로 단계를 구성하고, 버전 관리를 위한 전체 YAML 내보내기 기능을 제공합니다.
칸반 및 이슈 추적
사용자 지정 필드와 정밀한 필터링을 위한 고급 쿼리 언어를 갖춘 내장 칸반 보드 및 이슈 트래커.
패키지 레지스트리
Docker 이미지 및 기타 빌드 아티팩트를 코드 및 파이프라인과 함께 통합 레지스트리에 호스팅합니다.
코드 인텔리전스
심볼 탐색 및 시맨틱 코드 검색은 개발자가 익숙하지 않은 코드베이스를 더 빠르게 이해하도록 돕습니다.
Hostinger에서 OneDev을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.