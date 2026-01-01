Restreamer는 datarhei가 개발한 오픈 소스 라이브 스트리밍 서버로, 접근성 높은 웹 인터페이스를 통해 엔터프라이즈급 스트리밍 기능을 제공합니다. 웹캠, IP 카메라 및 라이브 피드에서 비디오를 수집하고 RTMP, HLS, SRT, WebRTC 프로토콜 간 변환하며, 단일 소스에서 YouTube, Twitch, Facebook Live 또는 모든 사용자 지정 RTMP 목적지와 같은 여러 플랫폼으로 동시에 배포합니다.

Restreamer를 자체 호스팅하면 상업용 멀티 스트리밍 서비스의 월별 요금을 없애고 비디오 피드를 타사 플랫폼에서 완전히 분리할 수 있습니다. 이는 내부 교육, 비공개 행사 또는 사전 출시 발표와 같은 기밀 방송에 중요합니다. 전용 VPS 대역폭은 공유 호스팅 환경에서는 보장할 수 없는 안정적인 비트 전송률과 일관된 스트림 품질을 보장합니다.