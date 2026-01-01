Restreamer 원클릭 설치
모든 소스에서 비디오를 수신하여 YouTube, Twitch 및 사용자 지정 RTMP 엔드포인트로 동시에 푸시하는 오픈 소스 라이브 스트리밍 서버입니다.
Restreamer용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Restreamer 활용으로 만들 수 있는 것
Restreamer는 datarhei가 개발한 오픈 소스 라이브 스트리밍 서버로, 접근성 높은 웹 인터페이스를 통해 엔터프라이즈급 스트리밍 기능을 제공합니다. 웹캠, IP 카메라 및 라이브 피드에서 비디오를 수집하고 RTMP, HLS, SRT, WebRTC 프로토콜 간 변환하며, 단일 소스에서 YouTube, Twitch, Facebook Live 또는 모든 사용자 지정 RTMP 목적지와 같은 여러 플랫폼으로 동시에 배포합니다.
Restreamer를 자체 호스팅하면 상업용 멀티 스트리밍 서비스의 월별 요금을 없애고 비디오 피드를 타사 플랫폼에서 완전히 분리할 수 있습니다. 이는 내부 교육, 비공개 행사 또는 사전 출시 발표와 같은 기밀 방송에 중요합니다. 전용 VPS 대역폭은 공유 호스팅 환경에서는 보장할 수 없는 안정적인 비트 전송률과 일관된 스트림 품질을 보장합니다.
Restreamer의 주요 특징
멀티플랫폼 스트리밍
여러 인코더 인스턴스를 실행하지 않고도 단일 비디오 소스를 YouTube, Twitch, Facebook Live 및 사용자 지정 RTMP 엔드포인트로 동시에 푸시할 수 있습니다.
프로토콜 변환
RTMP, SRT 또는 기타 수집 형식을 수락하고 HLS, WebRTC 또는 RTMP로 출력하여 모든 시청자 장치나 플랫폼에서 스트림을 수신할 수 있습니다.
자동 재연결
수동 개입 없이 네트워크 끊김 및 소스 중단을 처리하여, 일시적인 장애 발생 시에도 방송이 계속 실행되도록 유지합니다.
웹 기반 관리
명령줄 지식이나 복잡한 스트리밍 소프트웨어 설정 없이 브라우저 인터페이스를 통해 소스, 대상 및 인코딩 설정을 구성합니다.
스트림 녹화
추가 서비스 없이 라이브 방송을 영구 저장소에 직접 보관하여 이벤트 후 다시 재생, 규정 준수 보존 또는 콘텐츠 재활용에 활용할 수 있습니다.
Hostinger에서 Restreamer을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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