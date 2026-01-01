ManageIQ 원클릭 설치.
가상 머신, 컨테이너, 네트워크 및 스토리지를 위한 오픈 소스 하이브리드 클라우드 관리 플랫폼.
ManageIQ용 VPS 상품을 선택하세요.
ManageIQ 활용으로 만들 수 있는 것
ManageIQ는 Red Hat CloudForms의 상위 프로젝트인 오픈 소스 클라우드 관리 및 오케스트레이션 플랫폼으로, 단일 콘솔에서 가상 머신, 컨테이너, 퍼블릭 클라우드 및 네트워크 전반의 작업을 통합합니다. VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud 등에서 인프라를 검색한 다음 그 위에 정책, 자동화 및 차지백을 적용합니다.
ManageIQ를 자체 호스팅하면 인벤토리 데이터, 자동화 워크플로 및 정책 정의를 사용자가 제어하는 인프라에 유지하며 노드당 라이선스 비용이 없습니다. 올인원 컨테이너는 어플라이언스, PostgreSQL 데이터베이스 및 memcached를 번들로 제공하므로 단일 배포에서 전체 플랫폼을 평가할 수 있습니다.
ManageIQ의 주요 특징
하이브리드 클라우드 인벤토리
하나의 콘솔에서 VMware, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud 전반의 VM, 컨테이너, 네트워크 및 스토리지를 발견하고 추적합니다.
정책 및 준수
모든 관리형 공급자에서 드리프트를 자동으로 감지하고, 태깅을 적용하며, 규정을 준수하지 않는 워크로드를 수정하는 정책을 정의합니다.
자동화 엔진
이벤트 기반 Ruby 자동화, Ansible 플레이북 및 승인 워크플로우를 실행하여 리소스를 대규모로 프로비저닝, 폐기 및 재구성합니다.
셀프 서비스 카탈로그
할당량 및 승인과 함께 서비스 카탈로그를 게시하여 팀이 티켓을 발행하지 않고 VM, 컨테이너 또는 스택을 요청할 수 있도록 합니다.
결제 취소(Chargeback) 그리고 계량
CPU, 메모리, 스토리지 및 네트워크 사용량에 기반한 요금 상품을 통해 인프라 비용을 테넌트, 프로젝트 또는 부서에 할당합니다.
REST API 및 CLI
GitOps 스타일 인프라 워크플로를 위해 버전 관리되는 REST API 또는 miqcli 명령줄에서 모든 콘솔 작업을 구동합니다.
Hostinger에서 ManageIQ을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.