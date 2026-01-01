ManageIQ는 Red Hat CloudForms의 상위 프로젝트인 오픈 소스 클라우드 관리 및 오케스트레이션 플랫폼으로, 단일 콘솔에서 가상 머신, 컨테이너, 퍼블릭 클라우드 및 네트워크 전반의 작업을 통합합니다. VMware, Red Hat Virtualization, OpenStack, Kubernetes, AWS, Azure, Google Cloud 등에서 인프라를 검색한 다음 그 위에 정책, 자동화 및 차지백을 적용합니다.

ManageIQ를 자체 호스팅하면 인벤토리 데이터, 자동화 워크플로 및 정책 정의를 사용자가 제어하는 인프라에 유지하며 노드당 라이선스 비용이 없습니다. 올인원 컨테이너는 어플라이언스, PostgreSQL 데이터베이스 및 memcached를 번들로 제공하므로 단일 배포에서 전체 플랫폼을 평가할 수 있습니다.