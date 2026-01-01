SnappyMail은 깔끔한 브라우저 인터페이스를 통해 모든 IMAP 이메일 계정에 액세스할 수 있는 현대적이고 가벼운 웹메일 클라이언트입니다. 성능 향상을 위해 재구축된 RainLoop의 유지 관리되는 포크입니다. JavaScript 페이로드는 원본보다 약 66% 더 작아서 느린 연결에서도 더 빠른 로드 시간을 의미합니다. SnappyMail은 여러 IMAP 계정, PGP 암호화, Sieve 메일 필터, 다크 모드 및 전체 키보드 탐색을 지원합니다.

VPS에 SnappyMail을 자체 호스팅하면 타사 원격 분석, 광고, 외부 서비스 계정 요구 사항 없이 자체 인프라에 개인 브라우저 기반 메일 클라이언트를 구축할 수 있습니다. 이메일 자격 증명은 서버에만 저장되며 VPS와 기존 메일 공급자 간에만 전송됩니다.