원클릭 설치로 SnappyMail 배포.
추적이나 광고 없이 어떤 브라우저에서든 IMAP 이메일 계정에 액세스할 수 있는 경량 자체 호스팅 웹메일 클라이언트.
SnappyMail용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
SnappyMail 활용으로 만들 수 있는 것
SnappyMail은 깔끔한 브라우저 인터페이스를 통해 모든 IMAP 이메일 계정에 액세스할 수 있는 현대적이고 가벼운 웹메일 클라이언트입니다. 성능 향상을 위해 재구축된 RainLoop의 유지 관리되는 포크입니다. JavaScript 페이로드는 원본보다 약 66% 더 작아서 느린 연결에서도 더 빠른 로드 시간을 의미합니다. SnappyMail은 여러 IMAP 계정, PGP 암호화, Sieve 메일 필터, 다크 모드 및 전체 키보드 탐색을 지원합니다.
VPS에 SnappyMail을 자체 호스팅하면 타사 원격 분석, 광고, 외부 서비스 계정 요구 사항 없이 자체 인프라에 개인 브라우저 기반 메일 클라이언트를 구축할 수 있습니다. 이메일 자격 증명은 서버에만 저장되며 VPS와 기존 메일 공급자 간에만 전송됩니다.
SnappyMail의 주요 특징
여러 IMAP 계정
단일 SnappyMail 세션에서 Gmail, Outlook, Fastmail 또는 자체 호스팅 메일 서버를 포함한 여러 IMAP 계정을 연결하고 전환할 수 있습니다.
PGP 암호화
메일 클라이언트 확장 프로그램을 설치하거나 인터페이스 외부에서 키를 관리할 필요 없이 브라우저에서 직접 PGP 암호화 메시지를 작성하고 읽을 수 있습니다.
시브 필터 편집기
SnappyMail에서 서버 측 Sieve 메일 필터링 규칙을 직접 작성하고 관리하여, 클라이언트 측 규칙 없이 폴더 정렬 및 메시지 처리를 자동화할 수 있습니다.
추적 또는 광고 없음
SnappyMail에는 분석 기능, 소셜 미디어 버튼, 타사 스크립트가 포함되어 있지 않습니다. — 메일 콘텐츠와 메타데이터는 전적으로 귀하의 인프라 내에 유지됩니다.
다크 모드와 테마
내장 다크 모드와 다양한 테마 옵션을 통해 사용자는 브라우저 확장 프로그램이나 사용자 지정 CSS 재정의 없이 인터페이스를 개인화할 수 있습니다.
Hostinger에서 SnappyMail을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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