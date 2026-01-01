EspoCRM 원클릭 설치.
깔끔하고 맞춤 설정 가능한 인터페이스에서 리드, 연락처, 거래, 캠페인 및 지원 사례를 관리할 수 있는 무료 오픈 소스 CRM 플랫폼입니다.
EspoCRM용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EspoCRM 활용으로 만들 수 있는 것
EspoCRM은 고객 관계 관리를 위한 유연하고 사용자 정의 가능한 시스템이 필요한 모든 규모의 조직을 위해 구축된 완전한 오픈 소스 CRM 플랫폼입니다. 이는 마케팅 캠페인, 이메일 통합 및 지원 사례를 위한 내장 헬프데스크와 함께 리드, 계정, 연락처, 기회 및 활동을 포함한 완전한 판매 주기를 다룹니다.
VPS에 EspoCRM을 자체 호스팅하면 사용자당 라이선스 비용, 벤더 종속성 없이 모든 고객 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 정확한 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 지정 엔티티, 필드 및 워크플로로 플랫폼을 확장할 자유를 얻을 수 있습니다.
EspoCRM의 주요 특징
전체 영업 파이프라인
모든 계정 기록에 내장된 사용자 지정 가능한 기회 단계, 활동 로그 및 예측 기능을 통해 첫 접촉부터 계약 성사까지 리드를 추적할 수 있습니다.
마케팅 캠페인
타사 마케팅 플랫폼 없이도 오픈 및 클릭 추적 기능이 있는 타겟 연락처 목록에 이메일 캠페인을 생성하고 전송할 수 있습니다.
사용자 지정 엔티티 및 필드
관리자 패널을 통해 새로운 엔티티 유형, 필드, 관계 및 뷰를 사용하여 사용자 지정 데이터 모델을 구축할 수 있습니다. 대부분의 사용자 지정에는 코딩이 필요하지 않습니다.
내장형 헬프데스크
연락처, 계정, 판매 기록과 직접 연결되어 전체적인 맥락을 파악할 수 있는 티켓팅 시스템으로 고객 지원 사례를 처리합니다.
REST API & 통합
EspoCRM을 깔끔한 REST API를 통해 외부 시스템에 연결할 수 있으며, 이메일 서버, VoIP 및 인기 있는 비즈니스 도구를 위한 내장 통합 기능도 제공됩니다.
Hostinger에서 EspoCRM을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.