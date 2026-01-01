EspoCRM은 고객 관계 관리를 위한 유연하고 사용자 정의 가능한 시스템이 필요한 모든 규모의 조직을 위해 구축된 완전한 오픈 소스 CRM 플랫폼입니다. 이는 마케팅 캠페인, 이메일 통합 및 지원 사례를 위한 내장 헬프데스크와 함께 리드, 계정, 연락처, 기회 및 활동을 포함한 완전한 판매 주기를 다룹니다.

VPS에 EspoCRM을 자체 호스팅하면 사용자당 라이선스 비용, 벤더 종속성 없이 모든 고객 데이터를 직접 제어할 수 있으며, 정확한 비즈니스 프로세스에 맞게 사용자 지정 엔티티, 필드 및 워크플로로 플랫폼을 확장할 자유를 얻을 수 있습니다.