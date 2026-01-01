MediaGo 원클릭 설치.
M3U8, HLS, YouTube, Bilibili 및 1000개 이상의 다른 사이트에서 영상을 추출하는 자체 호스팅 비디오 스니퍼 및 다운로더.
MediaGo용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
MediaGo 활용으로 만들 수 있는 것
MediaGo는 브라우저 기반 UI와 yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, BBDown과 같은 검증된 엔진을 결합한 오픈 소스 비디오 다운로더입니다. M3U8 및 HLS 재생 목록, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit 및 천 개 이상의 지원되는 다른 사이트에서 스트림을 감지하고 저장하며, 별도의 ffmpeg 단계 없이 결과를 모든 형식이나 품질로 변환합니다.
자체 VPS에서 MediaGo를 실행하면 다운로드가 노트북이 아닌 빠르고 항상 켜져 있는 서버에서 이루어지며, 파일은 사용자가 제어하는 저장 공간에 유지됩니다. 동반 브라우저 확장 프로그램과 HTTP API를 통해 모든 장치에서 동일한 대기열로 링크를 보낼 수 있으며, 작업 관리, 진행 상황 및 기록은 깔끔한 웹 대시보드를 통해 노출됩니다.
MediaGo의 주요 특징
M3U8 및 HLS 스니퍼
DRM이 없는 라이브 캡처 및 온디맨드 재생 목록을 포함하여 모든 웹 페이지에서 분할된 스트림을 감지하고 다운로드합니다.
yt-dlp 엔진
번들로 제공되는 yt-dlp 지원을 통해 YouTube, Twitter, Instagram, Reddit 및 1천 개 이상의 기타 지원되는 사이트에서 바로 동영상을 가져올 수 있습니다.
Bilibili 다운로더
네이티브 BBDown 통합은 대부분의 일반 다운로더에서는 이용할 수 없는 빌리빌리 동영상, 단마쿠, 자막 및 고품질 오디오 트랙을 가져옵니다.
브라우저 확장 프로그램
Chrome 및 Firefox 동반 확장 프로그램은 어떤 페이지에서든 동영상을 감지하여 한 번의 클릭으로 사용자 서버에 대기열에 추가합니다.
앱 내 형식 변환
대시보드를 벗어나지 않고 번들로 제공되는 ffmpeg 파이프라인을 사용하여 완료된 다운로드를 다른 형식이나 품질로 변환하세요.
HTTP API & 자동화
전체 REST API를 통해 스크립트, AI 비서 및 타사 도구가 작업을 생성하고, 진행 상황을 조회하며, 다운로드 대기열을 관리할 수 있습니다.
Hostinger에서 MediaGo을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.