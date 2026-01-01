MediaGo는 브라우저 기반 UI와 yt-dlp, aria2, N_m3u8DL-RE, BBDown과 같은 검증된 엔진을 결합한 오픈 소스 비디오 다운로더입니다. M3U8 및 HLS 재생 목록, YouTube, Bilibili, Twitter, Instagram, Reddit 및 천 개 이상의 지원되는 다른 사이트에서 스트림을 감지하고 저장하며, 별도의 ffmpeg 단계 없이 결과를 모든 형식이나 품질로 변환합니다.

자체 VPS에서 MediaGo를 실행하면 다운로드가 노트북이 아닌 빠르고 항상 켜져 있는 서버에서 이루어지며, 파일은 사용자가 제어하는 저장 공간에 유지됩니다. 동반 브라우저 확장 프로그램과 HTTP API를 통해 모든 장치에서 동일한 대기열로 링크를 보낼 수 있으며, 작업 관리, 진행 상황 및 기록은 깔끔한 웹 대시보드를 통해 노출됩니다.