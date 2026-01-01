Photofield 원클릭 설치.
속도 중심의 자체 호스팅 사진 갤러리로, 부드러운 확대/축소 타임라인에서 수천 장의 이미지를 렌더링합니다.
Photofield용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Photofield 활용으로 만들 수 있는 것
Photofield는 속도라는 한 가지 집념을 중심으로 구축된 오픈 소스 단일 바이너리 사진 갤러리입니다. 사진을 작은 썸네일로 페이지를 나누는 대신, 연속적으로 확대/축소 가능한 캔버스에 수천 장의 이미지를 한 번에 렌더링하며, 패닝하고 확대/축소할 때 점진적으로 고해상도 타일을 로드합니다. 그 결과는 일반적인 웹 갤러리보다 데스크톱 이미지 뷰어에 더 가깝게 느껴집니다.
VPS에 Photofield를 자체 호스팅하면 SaaS 사진 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 원본 사진과 EXIF 메타데이터를 보관할 수 있습니다. 소스 디렉터리는 읽기 전용으로 마운트되므로 갤러리가 원본을 수정하거나 삭제할 수 없습니다. 따라서 rsync, SCP 또는 Syncthing을 통해 동기화된 기존 아카이브를 위한 안전하고 비침해적인 프런트엔드가 됩니다.
Photofield의 주요 특징
확대/축소 타임라인
다중 해상도 타일 스트리밍을 통해 하나의 연속적인 캔버스에서 수만 장의 사진을 확대/축소하며 탐색할 수 있습니다.
단일 바이너리 배포
하나의 Go 바이너리가 UI, 지리적 위치 데이터베이스 및 인덱서를 내장하고 있어, 외부 데이터베이스 서비스 없이 컨테이너가 몇 초 만에 시작됩니다.
읽기 전용 라이브러리
사진 디렉터리는 읽기 전용으로 마운트되어 갤러리는 인덱싱하는 동안 원본 파일을 수정, 이름 변경 또는 삭제할 수 없습니다.
로컬 역 지오코딩
번들된 지리 위치 데이터베이스는 타사 지도 API 호출 없이 EXIF GPS 좌표를 장소 이름으로 완전히 오프라인에서 변환합니다.
빠른 인덱싱
인덱서는 SSD에서 초당 수천 개의 파일 속도로 새 사진을 스캔하며, 탐색을 방해하지 않고 갤러리를 점진적으로 업데이트합니다.
선택 사항 AI 검색
외부 Photofield AI 호스트를 연결하여 전체 컬렉션에서 의미론적 이미지 검색 및 얼굴 인식을 활성화합니다.
Hostinger에서 Photofield을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.