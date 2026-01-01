Photofield는 속도라는 한 가지 집념을 중심으로 구축된 오픈 소스 단일 바이너리 사진 갤러리입니다. 사진을 작은 썸네일로 페이지를 나누는 대신, 연속적으로 확대/축소 가능한 캔버스에 수천 장의 이미지를 한 번에 렌더링하며, 패닝하고 확대/축소할 때 점진적으로 고해상도 타일을 로드합니다. 그 결과는 일반적인 웹 갤러리보다 데스크톱 이미지 뷰어에 더 가깝게 느껴집니다.

VPS에 Photofield를 자체 호스팅하면 SaaS 사진 서비스 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 원본 사진과 EXIF 메타데이터를 보관할 수 있습니다. 소스 디렉터리는 읽기 전용으로 마운트되므로 갤러리가 원본을 수정하거나 삭제할 수 없습니다. 따라서 rsync, SCP 또는 Syncthing을 통해 동기화된 기존 아카이브를 위한 안전하고 비침해적인 프런트엔드가 됩니다.