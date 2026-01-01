KitchenOwl은 가정을 위한 오픈 소스 자체 호스팅 식료품 목록, 레시피 및 식단 계획 앱입니다. Flask 백엔드는 Flutter 웹 및 모바일 UI와 페어링되어 쇼핑 목록, 식료품 재고, 저장된 레시피를 모든 가족 구성원의 기기(매장에서는 휴대폰, 주방에서는 태블릿, 다른 곳에서는 노트북)에서 실시간으로 동기화합니다.

자체 VPS에 KitchenOwl을 자체 호스팅하면 쇼핑 습관, 레시피 컬렉션 및 가계 루틴이 소비자 구매 데이터를 수익화하는 무료 SaaS 대신 사용자가 제어하는 인프라 내에 유지됩니다. 단일 컨테이너 배포는 낮은 리소스 사용을 위해 SQLite와 함께 제공되며, 무제한 가구 및 레시피를 지원하고, 매장 내 목록 편집을 위해 iOS 및 Android 모바일 앱과 통합됩니다.