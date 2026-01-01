WebThings Gateway 원클릭 배포
개인 웹 대시보드에서 스마트 홈 기기를 통합하고 제어하는 오픈 소스 사물 웹 게이트웨이입니다.
WebThings Gateway용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
WebThings Gateway 활용으로 만들 수 있는 것
WebThings Gateway는 Web of Things 사양의 오픈 소스 구현으로, 원래 Mozilla에서 개발되었으며 현재 WebThings 커뮤니티에서 유지 관리되고 있습니다. 이는 다양한 생태계의 스마트 홈 기기를 단일 개인 대시보드로 연결하여, 각 기기를 표준 HTTP 및 WebSocket API를 갖춘 Web Thing으로 노출합니다.
자체 VPS에서 WebThings Gateway를 실행하면 기기 데이터, 자동화 규칙 및 애드온 구성이 공급업체 클라우드에서 완전히 분리됩니다. 게이트웨이는 기본적으로 MQTT 및 IP 기반 프로토콜을 지원하며, VPS를 원격 브리지 또는 호환 가능한 하드웨어와 페어링하는 사용자를 위해 Zigbee, Z-Wave 및 Bluetooth 애드온도 계속 사용할 수 있습니다.
WebThings Gateway의 주요 특징
사물 웹 API
모든 연결된 장치는 스크립트, 대시보드 및 타사 앱에서 사용하기 위해 표준 HTTP 및 WebSocket 웹 사물 API를 통해 노출됩니다.
시각적 규칙 엔진
드래그 앤 드롭 규칙 편집기를 사용하면 코드를 작성하지 않고도 모든 연결된 장치에서 트리거와 액션을 연결할 수 있습니다.
애드온 생태계
내장 애드온 디렉터리에서 MQTT, Philips Hue, TP-Link, IKEA Tradfri, 가상 센서 등 수십 가지 이상의 어댑터를 설치하세요.
기본적으로 개인 정보 보호
모든 장치 데이터, 로그 및 자동화는 공급업체 계정, 텔레메트리, 클라우드 릴레이 없이 VPS에 유지됩니다.
평면도 및 로그
맞춤형 평면도에 장치를 배치하고, 문제 해결을 위해 내장된 로그 뷰어로 과거 센서 데이터를 검토하세요.
음성 및 HTTPS 접근
선택적 터널링, HTTPS 및 음성 비서와의 통합을 통해 어디서든 안전하게 게이트웨이에 도달할 수 있습니다.
Hostinger에서 WebThings Gateway을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.