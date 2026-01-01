WebThings Gateway는 Web of Things 사양의 오픈 소스 구현으로, 원래 Mozilla에서 개발되었으며 현재 WebThings 커뮤니티에서 유지 관리되고 있습니다. 이는 다양한 생태계의 스마트 홈 기기를 단일 개인 대시보드로 연결하여, 각 기기를 표준 HTTP 및 WebSocket API를 갖춘 Web Thing으로 노출합니다.

자체 VPS에서 WebThings Gateway를 실행하면 기기 데이터, 자동화 규칙 및 애드온 구성이 공급업체 클라우드에서 완전히 분리됩니다. 게이트웨이는 기본적으로 MQTT 및 IP 기반 프로토콜을 지원하며, VPS를 원격 브리지 또는 호환 가능한 하드웨어와 페어링하는 사용자를 위해 Zigbee, Z-Wave 및 Bluetooth 애드온도 계속 사용할 수 있습니다.