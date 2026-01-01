Open Dronelog는 DJI, Litchi, Airdata 내보내기 파일을 로컬 DuckDB 데이터베이스로 가져와 대화형 웹 대시보드를 통해 노출하는 오픈 소스 드론 비행 기록 분석기입니다. 구독 또는 업로드 제한으로 비행 기록을 잠그는 클라우드 서비스와 달리, 모든 비행, 배터리 일련번호 및 원격 측정 샘플은 사용자 자신의 서버에 유지되며, 매우 큰 데이터 세트에 대한 자동 다운샘플링을 통해 분석이 로컬에서 실행됩니다.

VPS에 Open Dronelog를 자체 호스팅하면 개인 식별이 가능한 비행 경로, 드론 일련번호 및 배터리 기록을 전적으로 사용자가 제어할 수 있습니다. 마운트된 폴더에서 로그를 자동으로 동기화하고, 당국에 제출할 수 있는 인쇄 가능한 A4 규정 보고서를 생성하며, 조종사당 비용 없이 전체 드론 팀에서 단일 인스턴스를 공유할 수 있습니다.