Open Dronelog 원클릭 설치.
3D 지도, 텔레메트리 차트 및 인쇄 가능한 비행 보고서를 제공하는 DJI 및 리치 드론 비행 로그용 자체 호스팅 분석기입니다.
Open Dronelog용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Open Dronelog 활용으로 만들 수 있는 것
Open Dronelog는 DJI, Litchi, Airdata 내보내기 파일을 로컬 DuckDB 데이터베이스로 가져와 대화형 웹 대시보드를 통해 노출하는 오픈 소스 드론 비행 기록 분석기입니다. 구독 또는 업로드 제한으로 비행 기록을 잠그는 클라우드 서비스와 달리, 모든 비행, 배터리 일련번호 및 원격 측정 샘플은 사용자 자신의 서버에 유지되며, 매우 큰 데이터 세트에 대한 자동 다운샘플링을 통해 분석이 로컬에서 실행됩니다.
VPS에 Open Dronelog를 자체 호스팅하면 개인 식별이 가능한 비행 경로, 드론 일련번호 및 배터리 기록을 전적으로 사용자가 제어할 수 있습니다. 마운트된 폴더에서 로그를 자동으로 동기화하고, 당국에 제출할 수 있는 인쇄 가능한 A4 규정 보고서를 생성하며, 조종사당 비용 없이 전체 드론 팀에서 단일 인스턴스를 공유할 수 있습니다.
Open Dronelog의 주요 특징
다중 형식 로그 가져오기
자동 단위 감지, 스마트 중복 제거 및 선택적 타사 파서 플러그인과 함께 DJI .txt, Litchi CSV, Airdata 내보내기 파일을 가져옵니다.
인터랙티브 비행 지도
선택 가능한 위성, 지형 또는 OpenStreetMap 레이어, 가변 속도 제어 및 실시간 RC 스틱 시각화를 통해 3D 지도에서 비행 기록을 재생합니다.
텔레메트리 차트
모든 비행의 고도, 속도, 배터리 셀 전압, 자세, RC 신호, GPS 및 홈까지의 거리를 위한 동기화된 드래그-투-줌 차트.
배터리 성능 추적
배터리별 사이클 횟수, 완전 충전 용량 기록, 사용 시간 추이는 비행 중 배터리가 고장 나기 전에 성능 저하를 파악하는 데 도움이 됩니다.
인쇄용 비행 보고서
당국에 제출할 수 있도록, 선택 가능한 필드 그룹, 날씨 데이터, 일별 그룹화 기능을 포함하고 PDF로 바로 인쇄되는 구성 가능한 A4 HTML 보고서를 생성합니다.
로컬 우선 저장소
모든 비행 기록은 로컬 DuckDB 데이터베이스에 저장되며, CSV, JSON, GPX, KML 내보내기 기능과 전체 백업 및 복원 기능을 제공합니다. 클라우드 업로드는 필요하지 않습니다.
Hostinger에서 Open Dronelog을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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