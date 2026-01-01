Loomio는 협업 의사 결정을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 플랫폼입니다. 그룹은 구조화된 토론을 진행하고, 제안을 생성하고, 투표를 실행하고, 결과를 기록할 수 있습니다. 이 모든 것을 한 곳에서 할 수 있습니다. 일반적인 채팅 도구와 달리, Loomio는 명확한 결정을 향해 나아가는 데 대화의 초점을 맞추므로, 협동조합, 비영리 단체, 지역사회 단체 및 분산된 팀에 이상적입니다.

자체 VPS에 Loomio를 직접 호스팅하면 사용자당 요금이나 타사 서비스에 대한 의존 없이 회원 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 배포에는 전체 Rails 웹 앱, Sidekiq 백그라운드 워커, PostgreSQL 데이터베이스, Redis 큐, 그리고 실시간 협업 문서 편집을 위한 Hocuspocus 서버가 포함됩니다.