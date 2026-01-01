Loomio 원클릭 설치.
그룹이 제안을 논의하고, 투표를 진행하며, 함께 의사결정을 내릴 수 있는 오픈 소스 협업 의사결정 플랫폼.
Loomio용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Loomio 활용으로 만들 수 있는 것
Loomio는 협업 의사 결정을 위해 특별히 제작된 오픈 소스 플랫폼입니다. 그룹은 구조화된 토론을 진행하고, 제안을 생성하고, 투표를 실행하고, 결과를 기록할 수 있습니다. 이 모든 것을 한 곳에서 할 수 있습니다. 일반적인 채팅 도구와 달리, Loomio는 명확한 결정을 향해 나아가는 데 대화의 초점을 맞추므로, 협동조합, 비영리 단체, 지역사회 단체 및 분산된 팀에 이상적입니다.
자체 VPS에 Loomio를 직접 호스팅하면 사용자당 요금이나 타사 서비스에 대한 의존 없이 회원 데이터를 완벽하게 제어할 수 있습니다. 이 배포에는 전체 Rails 웹 앱, Sidekiq 백그라운드 워커, PostgreSQL 데이터베이스, Redis 큐, 그리고 실시간 협업 문서 편집을 위한 Hocuspocus 서버가 포함됩니다.
Loomio의 주요 특징
체계적인 제안서
그룹이 명확한 감사 추적과 함께 책임감 있는 결정을 내릴 수 있도록, 동의, 반대, 기권, 거부 옵션을 포함하는 시간 제한 제안서를 만듭니다.
유연한 설문
순위 선택 투표, 점 투표, 점수 투표, 회의 시간 투표를 진행하여 단순한 찬반 투표를 넘어선 미묘하고 다각적인 그룹 의견을 수집할 수 있습니다.
스레드 토론
스레드 댓글과 상황별 반응으로 대화를 정리된 상태로 유지하여, 중요한 맥락이 바쁜 채팅 채널에서 절대 놓치지 않도록 하세요.
실시간 협업
내장된 Hocuspocus 서버를 사용하여 제안서 텍스트와 토론 스레드를 실시간으로 협업 편집할 수 있으며, 별도의 타사 편집기는 필요 없습니다.
하위 그룹 및 권한
회원을 독립적인 개인 정보 보호 설정 및 역할을 가진 하위 그룹으로 구성하여, 단일 설치 내에서 복잡한 조직 구조를 지원합니다.
Hostinger에서 Loomio을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.