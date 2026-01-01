CryptPad 원클릭 설치.
서버가 문서 내용을 절대 볼 수 없는 종단 간 암호화된 협업 오피스 스위트.
CryptPad용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CryptPad 활용으로 만들 수 있는 것
CryptPad는 오픈 소스, 종단 간 암호화된 협업 오피스 스위트입니다. 문서를 서버에 일반 텍스트로 저장하는 클라우드 에디터와 달리, CryptPad는 모든 것을 서버에 도달하기 전에 브라우저에서 암호화합니다. 즉, 호스트는 사용자가 작성하거나, 그리거나, 생성하는 내용에 절대 접근할 수 없습니다. 이러한 제로 지식 아키텍처는 민감한 정보를 다루는 팀, 엄격한 데이터 규제를 받는 조직, 또는 콘텐츠를 서비스 제공업체에 맡기지 않고 실시간 협업을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.
자체 VPS에 CryptPad를 자체 호스팅하면 사용량 제한, 구독료, 외부 클라우드 종속성 없이 팀의 문서, 사용자 데이터 및 저장 공간에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다.
CryptPad의 주요 특징
영지식 암호화
모든 문서 콘텐츠는 서버에 도달하기 전에 브라우저에서 암호화되므로, 사용자를 포함한 호스트는 저장된 문서를 읽을 수 없습니다.
종합 오피스 스위트
리치 텍스트 문서, 스프레드시트, 프레젠테이션, 코드 파일, 칸반 보드, 화이트보드 및 양식을 이 모든 것을 실시간으로 생성하고 공동 작업하세요.
게스트 협업
링크를 통해 모든 문서를 공유하고 공동 작업자는 계정 등록 없이 편집할 수 있으며, 전체 종단 간 암호화는 계속 유지됩니다.
팀 드라이브
다양한 멤버 또는 그룹을 위한 폴더 구조와 세분화된 접근 권한을 사용하여 문서를 공유 팀 드라이브에 정리하세요.
평문 서버 저장소 없음
서버가 손상되더라도, 저장된 데이터는 암호화된 암호문으로 남아 있으며, 클라이언트만 가지고 있는 암호화 키 없이는 읽을 수 없습니다.
Hostinger에서 CryptPad을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.