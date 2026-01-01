CryptPad는 오픈 소스, 종단 간 암호화된 협업 오피스 스위트입니다. 문서를 서버에 일반 텍스트로 저장하는 클라우드 에디터와 달리, CryptPad는 모든 것을 서버에 도달하기 전에 브라우저에서 암호화합니다. 즉, 호스트는 사용자가 작성하거나, 그리거나, 생성하는 내용에 절대 접근할 수 없습니다. 이러한 제로 지식 아키텍처는 민감한 정보를 다루는 팀, 엄격한 데이터 규제를 받는 조직, 또는 콘텐츠를 서비스 제공업체에 맡기지 않고 실시간 협업을 원하는 모든 사람에게 적합합니다.

자체 VPS에 CryptPad를 자체 호스팅하면 사용량 제한, 구독료, 외부 클라우드 종속성 없이 팀의 문서, 사용자 데이터 및 저장 공간에 대한 완전한 제어 권한을 가질 수 있습니다.