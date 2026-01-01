Sshwifty 원클릭 설치.
로컬 클라이언트를 설치할 필요 없이 어떤 웹 브라우저에서든 원격 서버에 접속할 수 있도록 해주는 브라우저 기반 SSH 및 Telnet 클라이언트.
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각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Sshwifty 활용으로 만들 수 있는 것
Sshwifty는 모든 최신 브라우저를 원격 서버 액세스를 위한 완벽하게 작동하는 터미널로 전환하는 자체 호스팅 웹 기반 SSH 및 Telnet 클라이언트입니다. SSH 비밀번호, 공개 키 및 키보드 대화형 인증을 일반 Telnet과 함께 지원하여 모든 워크스테이션에 기본 클라이언트를 설치하거나 구성할 필요가 없습니다.
VPS에 Sshwifty를 자체 호스팅하면 팀에게 어디서든 — 휴대폰, 태블릿, 잠금 설정된 기업용 노트북 또는 키오스크 — 원격 머신을 관리할 수 있는 단일 공유 진입점을 제공하며, 동시에 공유 키로 액세스를 제어할 수 있습니다. 관리자는 호스트 사전 설정을 미리 정의하고, 승인된 대상으로의 연결을 제한하며, SSH 포트를 공용 인터넷에 노출하지 않고도 서버 측 후크를 통해 트래픽을 감사할 수 있습니다.
Sshwifty의 주요 특징
SSH 및 Telnet
비밀번호, 공개 키 또는 키보드 대화형 인증을 사용하여 SSH 서버에 연결하고, 동일한 인터페이스에서 레거시 텔넷 호스트에 접속할 수 있습니다.
클라이언트 설치 없음
전적으로 브라우저에서 실행되므로 사용자는 네이티브 터미널 소프트웨어를 설치할 필요 없이 휴대폰, 태블릿 또는 잠긴 워크스테이션에서 원격 머신에 액세스할 수 있습니다.
연결 사전 설정
관리자는 내장된 자격 증명이 포함된 재사용 가능한 호스트 프리셋을 정의하여, 사용자가 선별된 목록에서 사전 승인된 서버에만 연결하도록 합니다.
서버 측 훅
외부 프로세스는 클라이언트를 수정하지 않고 사용자 지정 유효성 검사, 로깅 또는 감사 기능을 적용하기 위해 각 연결 전에 호출될 수 있습니다.
Single 액세스 키
배포 시 구성된 단일 공유 키를 사용하여 웹 인터페이스를 보호하여, 승인된 사용자만 연결 화면에 접근할 수 있도록 합니다.
Hostinger에서 Sshwifty을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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