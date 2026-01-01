Sshwifty는 모든 최신 브라우저를 원격 서버 액세스를 위한 완벽하게 작동하는 터미널로 전환하는 자체 호스팅 웹 기반 SSH 및 Telnet 클라이언트입니다. SSH 비밀번호, 공개 키 및 키보드 대화형 인증을 일반 Telnet과 함께 지원하여 모든 워크스테이션에 기본 클라이언트를 설치하거나 구성할 필요가 없습니다.

VPS에 Sshwifty를 자체 호스팅하면 팀에게 어디서든 — 휴대폰, 태블릿, 잠금 설정된 기업용 노트북 또는 키오스크 — 원격 머신을 관리할 수 있는 단일 공유 진입점을 제공하며, 동시에 공유 키로 액세스를 제어할 수 있습니다. 관리자는 호스트 사전 설정을 미리 정의하고, 승인된 대상으로의 연결을 제한하며, SSH 포트를 공용 인터넷에 노출하지 않고도 서버 측 후크를 통해 트래픽을 감사할 수 있습니다.