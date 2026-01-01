Parse Server는 오리지널 Parse Platform의 오픈 소스 후속작이며, 모바일 및 웹 애플리케이션을 위한 완벽한 백엔드 서비스를 제공합니다. 자동으로 생성된 REST 및 GraphQL API를 통해 객체 저장소, 사용자 인증, 파일 저장소, 푸시 알림 및 라이브 쿼리를 제공하여, 연결된 앱을 출시하는 데 일반적으로 필요한 대부분의 상용구 코드를 없애줍니다.

VPS에 Parse Server를 자체 호스팅하면 요청당 수수료, 공급업체 종속성, 예상치 못한 마이그레이션 기한에 대한 걱정 없이 사용자 계정, 애플리케이션 데이터 및 클라우드 코드 로직에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 이 배포에는 MongoDB와 공식 Parse Dashboard가 함께 제공되므로, 처음부터 클래스를 탐색하고, 쿼리를 실행하고, 스키마를 관리할 수 있습니다.