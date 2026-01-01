원클릭 설치로 Parse Server 배포.
REST, GraphQL, 실시간 쿼리, 인증 및 푸시 알림 기능을 갖춘 모바일 및 웹 앱용 오픈 소스 백엔드입니다.
Parse Server용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Parse Server 활용으로 만들 수 있는 것
Parse Server는 오리지널 Parse Platform의 오픈 소스 후속작이며, 모바일 및 웹 애플리케이션을 위한 완벽한 백엔드 서비스를 제공합니다. 자동으로 생성된 REST 및 GraphQL API를 통해 객체 저장소, 사용자 인증, 파일 저장소, 푸시 알림 및 라이브 쿼리를 제공하여, 연결된 앱을 출시하는 데 일반적으로 필요한 대부분의 상용구 코드를 없애줍니다.
VPS에 Parse Server를 자체 호스팅하면 요청당 수수료, 공급업체 종속성, 예상치 못한 마이그레이션 기한에 대한 걱정 없이 사용자 계정, 애플리케이션 데이터 및 클라우드 코드 로직에 대한 완전한 소유권을 가질 수 있습니다. 이 배포에는 MongoDB와 공식 Parse Dashboard가 함께 제공되므로, 처음부터 클래스를 탐색하고, 쿼리를 실행하고, 스키마를 관리할 수 있습니다.
Parse Server의 주요 특징
REST 및 GraphQL API
정의하는 모든 클래스는 자동 생성된 REST 및 GraphQL 엔드포인트를 통해 즉시 사용 가능하므로, iOS, Android 및 웹 클라이언트는 사용자 지정 서버 코드 없이 데이터를 읽고 쓸 수 있습니다.
사용자 인증
내장된 사용자 이름/비밀번호, 이메일 인증 및 Facebook, Apple, Google, Twitter 소셜 로그인을 통해 몇 분 안에 안전한 계정 흐름을 제공할 수 있습니다.
실시간 쿼리
별도의 pub/sub 스택 없이 웹소켓을 통해 모든 클래스의 변경 사항을 구독하여 실시간 채팅, 협업 도구 및 라이브 대시보드를 지원합니다.
클라우드 코드 함수
삽입, 업데이트 및 삭제 트리거에서 또는 호출 가능한 함수로 서버 측 JavaScript를 실행하여 비즈니스 규칙을 적용하고 타사 API와 통합합니다.
푸시 알림
내장된 설치 및 채널 관리 시스템을 사용하여 iOS, Android 및 웹 클라이언트에 타겟 푸시 알림을 전송합니다.
파스 대시보드 포함
서버와 함께 제공되는 공식 Parse Dashboard를 통해 클래스를 탐색하고, 행을 편집하고, 집계 쿼리를 실행하고, 스키마를 검사합니다.
Hostinger에서 Parse Server을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
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