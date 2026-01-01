Metabase는 전 세계 40,000개 이상의 기업에서 신뢰하는 선도적인 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다. 직관적인 쿼리 빌더를 통해 비기술 팀원도 SQL을 작성하지 않고 데이터를 탐색하고 대화형 대시보드를 구축할 수 있으며, 고급 사용자는 기본 쿼리를 사용할 수 있습니다. PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake를 포함한 20개 이상의 데이터베이스에 연결되며, 자동화된 이메일 및 Slack 보고서를 지원합니다.

자체 VPS에 Metabase를 배포하면 민감한 비즈니스 데이터를 사용자 환경 내에 유지하고, 좌석당 SaaS 요금제를 없애며, 공유 클라우드 분석 서비스의 속도를 저하시키는 복잡한 쿼리 및 대규모 데이터 세트를 위한 전용 리소스를 제공합니다.