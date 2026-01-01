원클릭 설치로 Metabase 배포
어떤 팀원이라도 SQL 없이 데이터를 탐색하고 대시보드를 구축할 수 있는 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 플랫폼.
Metabase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
모든 상품은 선불로 결제됩니다. 월별 요금은 상품의 총 가격을 상품의 개월 수로 나눈 값입니다.
Metabase 활용으로 만들 수 있는 것
Metabase는 전 세계 40,000개 이상의 기업에서 신뢰하는 선도적인 오픈 소스 비즈니스 인텔리전스 플랫폼입니다. 직관적인 쿼리 빌더를 통해 비기술 팀원도 SQL을 작성하지 않고 데이터를 탐색하고 대화형 대시보드를 구축할 수 있으며, 고급 사용자는 기본 쿼리를 사용할 수 있습니다. PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake를 포함한 20개 이상의 데이터베이스에 연결되며, 자동화된 이메일 및 Slack 보고서를 지원합니다.
자체 VPS에 Metabase를 배포하면 민감한 비즈니스 데이터를 사용자 환경 내에 유지하고, 좌석당 SaaS 요금제를 없애며, 공유 클라우드 분석 서비스의 속도를 저하시키는 복잡한 쿼리 및 대규모 데이터 세트를 위한 전용 리소스를 제공합니다.
Metabase의 주요 특징
No-SQL 쿼리 빌더
팀원 누구나 SQL 구문을 배우지 않고도 시각적 인터페이스를 통해 데이터를 탐색하고 차트를 만들 수 있습니다.
20+ 데이터베이스 커넥터
안내형 설정 마법사를 통해 PostgreSQL, MySQL, MongoDB, BigQuery, Snowflake 등과 연결할 수 있습니다.
인터랙티브 대시보드
차트, 지표, 필터를 결합하여 최신 데이터로 자동으로 업데이트되는 공유 가능한 대시보드를 만드세요.
자동화된 보고서
이해관계자가 로그인하지 않고도 항상 최신 인사이트를 얻을 수 있도록, 보고서를 이메일 또는 Slack으로 전달되도록 예약하세요.
삽입 및 공유
외부 도구에 대시보드를 삽입하거나, 원시 데이터를 노출하지 않고 고객 대면 분석을 위한 공개 링크를 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 Metabase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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