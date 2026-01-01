Para 원클릭 설치.
객체 지속성, 전체 텍스트 검색 및 멀티테넌시를 위한 JSON REST API를 제공하는 오픈 소스 백엔드 프레임워크.
Para용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Para 활용으로 만들 수 있는 것
Para는 확장 가능하고 오픈 소스 백엔드 프레임워크로, 객체 지속성, 전체 텍스트 검색, 캐싱 및 인증을 처리하여 개발자가 인프라보다는 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 돕습니다. 모든 것을 깔끔한 JSON REST API를 통해 노출하며, JWT 토큰 또는 AWS Signature V4로 보안되어 모든 프런트엔드, 모바일 앱 또는 서비스를 지원할 준비가 되어 있습니다.
기본 설정은 내장된 H2 데이터베이스와 Lucene 검색 엔진을 사용하여 완전히 자체 포함되어 실행되므로 외부 데이터베이스가 필요하지 않습니다. VPS에 자체 호스팅하면 요청당 수수료가 없고 완벽한 데이터 제어가 가능하며, 필요에 따라 PostgreSQL, MySQL, MongoDB 또는 Elasticsearch를 교체할 수 있는 플러그인 지원을 제공하는 비공개 백엔드 API를 얻을 수 있습니다.
Para의 주요 특징
JSON 객체 영속성
H2, PostgreSQL, MySQL, MongoDB를 지원하는 플러그형 데이터베이스 계층으로 뒷받침되는 깔끔한 REST API를 통해 모든 객체를 저장, 검색 및 쿼리합니다.
내장 검색
루씬 기반의 전체 텍스트 검색은 별도의 설정 없이 바로 작동하며, 모든 저장된 객체에서 즉각적인 검색을 가능하게 합니다.
다중 테넌트 건축
내장된 멀티테넌시를 통해 애플리케이션별로 데이터를 격리합니다. 각 앱은 고유한 테이블, 검색 인덱스 및 캐시 네임스페이스를 갖습니다.
JWT 인증
JWT 토큰 또는 AWS Signature V4를 사용하여 API 요청을 인증하며, 내장된 사용자 관리 및 소셜 로그인 지원을 제공합니다.
플러그인 생태계
요구 사항이 증가함에 따라 공식 플러그인을 사용하여 기본 H2 및 Lucene 백엔드를 PostgreSQL, Elasticsearch, MongoDB 또는 Hazelcast로 교체할 수 있습니다.
Hostinger에서 Para을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.