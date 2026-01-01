Para는 확장 가능하고 오픈 소스 백엔드 프레임워크로, 객체 지속성, 전체 텍스트 검색, 캐싱 및 인증을 처리하여 개발자가 인프라보다는 애플리케이션 구축에 집중할 수 있도록 돕습니다. 모든 것을 깔끔한 JSON REST API를 통해 노출하며, JWT 토큰 또는 AWS Signature V4로 보안되어 모든 프런트엔드, 모바일 앱 또는 서비스를 지원할 준비가 되어 있습니다.

기본 설정은 내장된 H2 데이터베이스와 Lucene 검색 엔진을 사용하여 완전히 자체 포함되어 실행되므로 외부 데이터베이스가 필요하지 않습니다. VPS에 자체 호스팅하면 요청당 수수료가 없고 완벽한 데이터 제어가 가능하며, 필요에 따라 PostgreSQL, MySQL, MongoDB 또는 Elasticsearch를 교체할 수 있는 플러그인 지원을 제공하는 비공개 백엔드 API를 얻을 수 있습니다.