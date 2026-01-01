EmbyStat 원클릭 설치.
상세한 라이브러리 통찰력과 시청 보고서를 갖춘 Emby 및 Jellyfin 미디어 서버용 통계 및 분석 대시보드.
EmbyStat용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
EmbyStat 활용으로 만들 수 있는 것
EmbyStat은 Emby 및 Jellyfin 미디어 서버를 위한 전용 분석 및 통계 애플리케이션입니다. 미디어 서버의 API에 직접 연결하여 라이브러리, 시청 습관 및 서버 성능에 대한 데이터를 수집하고, 시각적 대시보드와 상세 보고서를 통해 정보를 제공합니다.
VPS에 EmbyStat을 배포하면 미디어 서버 자체의 리소스를 소비하지 않고도 지속적인 백그라운드 데이터 수집과 항상 접근 가능한 분석을 보장합니다. 영구 저장소는 장기적인 추세 분석을 위한 과거 통계를 보존하며, 예약된 수집은 수동 개입 없이 보고서를 최신 상태로 유지합니다.
EmbyStat의 주요 특징
도서관 통계
장르, 품질, 언어, 평점별로 상세하게 분류된 영화 및 TV 라이브러리 분석은 미디어 컬렉션의 전체적인 모습을 보여줍니다.
분석 보기
사용자별 시청 기록 및 시청 패턴을 추적하여 어떤 콘텐츠가 시청되었는지, 다시 시청되었는지, 또는 미완료 상태로 남겨졌는지 밝혀냅니다.
복제 감지
라이브러리 전체에서 중복 파일을 식별하여 저장 공간을 확보하고 깔끔하고 잘 정리된 컬렉션을 유지하는 데 도움을 줍니다.
서버 건강 모니터링
서버 성능 지표 및 사용자 활동을 모니터링하여 병목 현상을 식별하고 원활한 스트리밍 경험을 보장합니다.
인터랙티브 차트
차트와 그래프가 포함된 시각적 대시보드를 통해 트렌드를 쉽게 파악하고 라이브러리 인사이트를 한눈에 공유할 수 있습니다.
Hostinger에서 EmbyStat을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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