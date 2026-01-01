EmbyStat은 Emby 및 Jellyfin 미디어 서버를 위한 전용 분석 및 통계 애플리케이션입니다. 미디어 서버의 API에 직접 연결하여 라이브러리, 시청 습관 및 서버 성능에 대한 데이터를 수집하고, 시각적 대시보드와 상세 보고서를 통해 정보를 제공합니다.

VPS에 EmbyStat을 배포하면 미디어 서버 자체의 리소스를 소비하지 않고도 지속적인 백그라운드 데이터 수집과 항상 접근 가능한 분석을 보장합니다. 영구 저장소는 장기적인 추세 분석을 위한 과거 통계를 보존하며, 예약된 수집은 수동 개입 없이 보고서를 최신 상태로 유지합니다.