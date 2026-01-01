Elasticsearch는 Elastic Stack의 핵심인 분산형 RESTful 검색 및 분석 엔진입니다. Apache Lucene을 기반으로 구축되었으며, 대규모 데이터 세트에 걸쳐 전체 텍스트 검색, 복잡한 집계 및 거의 실시간 인덱싱을 제공합니다. 분산 아키텍처는 자동 샤딩 및 복제를 지원하여 단일 노드에서 대규모 클러스터까지 수평적 확장성을 가능하게 합니다.

VPS에 Elasticsearch를 자체 호스팅하면 일관된 쿼리 성능을 위한 전용 리소스, 인덱스 구성 및 보존 정책에 대한 완전한 제어권, 그리고 문서당 가격 책정이나 공급업체 제한 없이 자체 로깅, 모니터링 및 애플리케이션 스택과 통합할 수 있는 기능을 제공합니다.