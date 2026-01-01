Kafbat Kafka UI는 Apache Kafka 클러스터 운영을 위한 무료 오픈 소스 웹 대시보드입니다. Provectus kafka-ui의 커뮤니티 주도 후속작으로서, 브로커 검사, 토픽 관리, 메시지 탐색, 소비자 그룹 지연 추적을 위한 세련된 인터페이스를 제공하며, 이 모든 것을 명령줄 도구 없이 수행할 수 있습니다. 다중 클러스터 지원을 통해 단일 인터페이스에서 모든 Kafka 환경을 관리할 수 있습니다.

자체 VPS에 Kafbat Kafka UI를 셀프 호스팅하면 메시지 데이터와 클러스터 자격 증명이 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 이 템플릿은 KRaft 모드(ZooKeeper 불필요)로 실행되는 단일 노드 Kafka 브로커를 번들로 제공하여, 한 번의 클릭으로 프로덕션 준비가 완료된 Kafka 스택을 제공합니다.