Kafbat Kafka UI 원클릭 설치 배포
Apache Kafka 클러스터를 관리하고 모니터링하기 위한 오픈 소스 웹 UI로, 인기 있는 Provectus kafka-ui 프로젝트의 후속작입니다.
Kafbat Kafka UI용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Kafbat Kafka UI 활용으로 만들 수 있는 것
Kafbat Kafka UI는 Apache Kafka 클러스터 운영을 위한 무료 오픈 소스 웹 대시보드입니다. Provectus kafka-ui의 커뮤니티 주도 후속작으로서, 브로커 검사, 토픽 관리, 메시지 탐색, 소비자 그룹 지연 추적을 위한 세련된 인터페이스를 제공하며, 이 모든 것을 명령줄 도구 없이 수행할 수 있습니다. 다중 클러스터 지원을 통해 단일 인터페이스에서 모든 Kafka 환경을 관리할 수 있습니다.
자체 VPS에 Kafbat Kafka UI를 셀프 호스팅하면 메시지 데이터와 클러스터 자격 증명이 인프라 내에 완전히 유지됩니다. 이 템플릿은 KRaft 모드(ZooKeeper 불필요)로 실행되는 단일 노드 Kafka 브로커를 번들로 제공하여, 한 번의 클릭으로 프로덕션 준비가 완료된 Kafka 스택을 제공합니다.
Kafbat Kafka UI의 주요 특징
토픽 관리
Kafka CLI를 건드리지 않고 실시간 파티션 및 복제 설정으로 토픽을 생성, 구성 및 삭제합니다.
메시지 브라우저
JSON, 일반 텍스트 또는 Avro 형식의 Kafka 메시지를 탐색하고, CEL 기반 필터링을 사용하여 필요한 정확한 레코드를 찾아내세요.
소비자 그룹 모니터링
다운스트림 시스템에 영향을 미치기 전에 처리 병목 현상을 파악하기 위해 컨슈머 그룹 오프셋, 파티션 할당 및 지연 메트릭을 추적합니다.
다중 클러스터 지원
여러 Kafka 클러스터를 단일 대시보드에 연결하고, 환경 전반에 걸쳐 중앙 집중식 가시성을 위해 클러스터 간 즉시 전환할 수 있습니다.
KRaft 모드 브로커
번들된 Kafka 브로커는 KRaft 모드에서 실행되며 — ZooKeeper 종속성 없이 — 배포를 단순화하고 운영 부담을 줄입니다.
Hostinger에서 Kafbat Kafka UI을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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