ImmuDB 원클릭 설치 배포
감사 가능한 데이터 무결성을 위한 암호화 검증 기능을 갖춘 불변의 변조 방지 데이터베이스.
ImmuDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
ImmuDB 활용으로 만들 수 있는 것
ImmuDB는 Go로 작성된 오픈 소스 불변 데이터베이스로, 모든 데이터 변경 사항의 전체 기록을 보존합니다. 모든 쓰기 작업은 암호화 방식으로 검증되므로, 감지되지 않고 기록을 변경하거나 삭제하는 것이 불가능하며, 이는 설계상 변조 방지 감사 추적을 제공합니다.
독립형 서버로 배포 가능한 ImmuDB는 키-값, SQL 및 문서 데이터 모델을 지원하며, 데이터 탐색 및 사용자 관리를 위한 내장 웹 콘솔과 함께 제공됩니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 감사 로그, 규정 준수 기록 및 트랜잭션 기록을 외부 종속성 없이 자체 인프라에서 완벽하게 제어할 수 있습니다.
ImmuDB의 주요 특징
변조 방지 저장소
모든 기록은 암호화 해시를 통해 연결되어 있으므로, 모든 수정이나 삭제는 클라이언트나 감사자에 의해 즉시 감지될 수 있습니다.
다중 모델 지원
키-값, SQL 또는 문서 인터페이스를 사용하여 데이터를 쿼리할 수 있으며, 이 모든 인터페이스는 모델 간 스키마 마이그레이션 없이 동일한 불변 스토리지 엔진을 공유합니다.
내장 웹 콘솔
8080 포트의 통합 웹 UI는 추가 도구를 설치할 필요 없이 데이터베이스를 탐색하고, SQL 쿼리를 실행하며, 사용자를 관리할 수 있게 해줍니다.
암호화 검증
클라이언트는 머클 트리 증명을 사용하여 읽은 모든 값의 무결성을 독립적으로 확인할 수 있으며, 서버를 맹목적으로 신뢰할 필요성을 없앱니다.
종합 감사 내역
모든 키의 모든 버전은 영구적으로 보관되어 규정 준수 팀과 감사관에게 모든 데이터 포인트에 대한 완전하고 검증 가능한 관리 연속성을 제공합니다.
Hostinger에서 ImmuDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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