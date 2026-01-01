ImmuDB는 Go로 작성된 오픈 소스 불변 데이터베이스로, 모든 데이터 변경 사항의 전체 기록을 보존합니다. 모든 쓰기 작업은 암호화 방식으로 검증되므로, 감지되지 않고 기록을 변경하거나 삭제하는 것이 불가능하며, 이는 설계상 변조 방지 감사 추적을 제공합니다.

독립형 서버로 배포 가능한 ImmuDB는 키-값, SQL 및 문서 데이터 모델을 지원하며, 데이터 탐색 및 사용자 관리를 위한 내장 웹 콘솔과 함께 제공됩니다. 자체 호스팅을 통해 민감한 감사 로그, 규정 준수 기록 및 트랜잭션 기록을 외부 종속성 없이 자체 인프라에서 완벽하게 제어할 수 있습니다.