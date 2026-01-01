Lidarr는 검증된 arr 프레임워크를 기반으로 구축된 자동화된 음악 라이브러리 관리자입니다. 아티스트 디스코그래피를 추적하고, 새 앨범 출시를 위해 RSS 피드를 모니터링하며, 선호하는 클라이언트를 통해 다운로드를 트리거하고, 모든 것을 적절하게 태그가 지정되고 구조화된 폴더로 정리합니다. 이 모든 과정은 수동 개입 없이 이루어집니다.

VPS에서 Lidarr를 실행하면 24시간 내내 활성 상태를 유지하여, 집 컴퓨터가 꺼져 있을 때도 새 릴리스가 나타나는 즉시 캡처되도록 합니다. qBittorrent, SABnzbd, NZBGet 및 기타 다운로드 클라이언트와 통합되며, Plex, Jellyfin, Emby에 연결하여 각 획득 후 음악 서버 라이브러리를 새로 고칩니다.