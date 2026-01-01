원클릭 설치로 Lidarr 배포
아티스트 디스코그래피를 모니터링하고 MusicBrainz 메타데이터를 활용하여 다운로드를 정리하는 자동화된 음악 컬렉션 관리자입니다.
Lidarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Lidarr 활용으로 만들 수 있는 것
Lidarr는 검증된 arr 프레임워크를 기반으로 구축된 자동화된 음악 라이브러리 관리자입니다. 아티스트 디스코그래피를 추적하고, 새 앨범 출시를 위해 RSS 피드를 모니터링하며, 선호하는 클라이언트를 통해 다운로드를 트리거하고, 모든 것을 적절하게 태그가 지정되고 구조화된 폴더로 정리합니다. 이 모든 과정은 수동 개입 없이 이루어집니다.
VPS에서 Lidarr를 실행하면 24시간 내내 활성 상태를 유지하여, 집 컴퓨터가 꺼져 있을 때도 새 릴리스가 나타나는 즉시 캡처되도록 합니다. qBittorrent, SABnzbd, NZBGet 및 기타 다운로드 클라이언트와 통합되며, Plex, Jellyfin, Emby에 연결하여 각 획득 후 음악 서버 라이브러리를 새로 고칩니다.
Lidarr의 주요 특징
자동 릴리스 모니터링
어떤 아티스트든 추적하고, 구성된 인덱서에 새 앨범, 싱글, EP가 나타나는 즉시 자동으로 다운로드합니다.
품질 프로필 업그레이드
선호하는 오디오 형식을 정의하면, Lidarr가 해당 버전이 제공될 때 저품질 파일을 FLAC 또는 더 높은 비트레이트 버전으로 자동으로 교체합니다.
MusicBrainz 메타데이터
MusicBrainz에서 가져온 정확한 아티스트 이름, 앨범 아트, 발매일, 트랙 목록으로 라이브러리를 풍성하게 만드세요.
미디어 서버 통합
다운로드가 완료된 후 Plex, Jellyfin 또는 Emby 라이브러리 스캔을 자동으로 트리거하여 새로운 음악이 즉시 나타나도록 합니다.
디스코그래피 관리
하나의 대시보드에서 전체 아티스트 카탈로그를 확인하고, 원하는 앨범을 표시하며, 누락되었거나 품질 업그레이드가 필요한 릴리스를 추적할 수 있습니다.
Hostinger에서 Lidarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.