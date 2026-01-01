Reactive Resume는 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 오픈 소스 이력서 빌더로, 경력 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공합니다. 타사 서버에 정보를 저장하는 SaaS 이력서 도구와 달리, VPS에 자체 호스팅하면 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 14개 이상의 전문적으로 디자인된 템플릿을 사용하여 세련된 이력서를 작성하고, 실시간으로 변경 사항을 미리 보고, 픽셀 완벽한 PDF를 내보낼 수 있습니다. 이 모든 것은 다른 사람의 플랫폼에 계정을 만들 필요 없이 가능합니다.

이 배포는 사용자 데이터를 위한 PostgreSQL, PDF 생성을 위한 헤드리스 Chrome 렌더러, 로컬 S3 호환 파일 저장소 등 필요한 모든 것을 포함합니다. API 키를 제공하는 경우 OpenAI, Google Gemini 또는 Anthropic Claude를 통해 선택적 AI 작성 지원을 이용할 수 있습니다.