Reactive Resume 원클릭 배포.
무료 오픈 소스 이력서 빌더. 타사 클라우드가 아닌 자체 서버에 경력 데이터를 보관합니다.
Reactive Resume용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Reactive Resume 활용으로 만들 수 있는 것
Reactive Resume는 개인 정보 보호를 최우선으로 하는 오픈 소스 이력서 빌더로, 경력 데이터에 대한 완전한 소유권을 제공합니다. 타사 서버에 정보를 저장하는 SaaS 이력서 도구와 달리, VPS에 자체 호스팅하면 데이터가 인프라를 벗어나지 않습니다. 14개 이상의 전문적으로 디자인된 템플릿을 사용하여 세련된 이력서를 작성하고, 실시간으로 변경 사항을 미리 보고, 픽셀 완벽한 PDF를 내보낼 수 있습니다. 이 모든 것은 다른 사람의 플랫폼에 계정을 만들 필요 없이 가능합니다.
이 배포는 사용자 데이터를 위한 PostgreSQL, PDF 생성을 위한 헤드리스 Chrome 렌더러, 로컬 S3 호환 파일 저장소 등 필요한 모든 것을 포함합니다. API 키를 제공하는 경우 OpenAI, Google Gemini 또는 Anthropic Claude를 통해 선택적 AI 작성 지원을 이용할 수 있습니다.
Reactive Resume의 주요 특징
14개 이상 이력서 템플릿
전문적으로 디자인된 템플릿 중에서 선택하고, 글꼴, 색상, 레이아웃을 개인의 스타일에 맞게 맞춤 설정하세요.
픽셀 완벽 PDF 내보내기
내장된 헤드리스 Chrome 렌더러를 통해 PDF를 생성합니다 — 타사 서비스나 브라우저 플러그인이 필요하지 않습니다.
공개 공유 링크
파일을 다시 보내지 않고도 항상 최신 수정 사항을 반영하는 고유한 URL을 통해 이력서를 공유하세요.
AI 글쓰기 지원
OpenAI, Google Gemini 또는 Anthropic Claude의 제안을 받아 자신의 API 키를 사용하여 이력서 내용을 개선하세요.
2단계 인증
TOTP 기반 2단계 인증(2FA)과 비밀번호 없는 로그인을 위한 선택적 패스키 지원으로 계정을 안전하게 보호합니다.
Hostinger에서 Reactive Resume을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.