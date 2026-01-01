Black Candy는 개인 오디오 컬렉션을 모든 브라우저 또는 공식 모바일 앱에서 접속할 수 있는 비공개 스트리밍 서비스로 전환하는 오픈소스, 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버입니다. 라이브러리를 스캔하고 메타데이터와 앨범 아트를 읽어 재생 목록, 검색 및 다중 사용자 계정을 포함한 깔끔하고 반응형 웹 플레이어를 통해 모든 것을 제공합니다.

상업용 스트리밍 플랫폼과 달리, Black Candy는 모든 트랙, 재생 목록 및 청취 습관을 사용자가 소유한 인프라에 보관합니다. 구독료가 없으며, 예고 없이 변경되는 카탈로그도 없고, 고품질 파일의 압축도 없습니다. 그저 사용자의 VPS에서 사용하는 모든 장치로 최고 음질로 스트리밍되는 사용자 자신의 음악만 있을 뿐입니다.