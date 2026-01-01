Black Candy 원클릭 설치 배포
개인 음악 컬렉션을 위한 깔끔한 웹 플레이어와 공식 모바일 앱을 갖춘 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버.
Black Candy용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Black Candy 활용으로 만들 수 있는 것
Black Candy는 개인 오디오 컬렉션을 모든 브라우저 또는 공식 모바일 앱에서 접속할 수 있는 비공개 스트리밍 서비스로 전환하는 오픈소스, 자체 호스팅 음악 스트리밍 서버입니다. 라이브러리를 스캔하고 메타데이터와 앨범 아트를 읽어 재생 목록, 검색 및 다중 사용자 계정을 포함한 깔끔하고 반응형 웹 플레이어를 통해 모든 것을 제공합니다.
상업용 스트리밍 플랫폼과 달리, Black Candy는 모든 트랙, 재생 목록 및 청취 습관을 사용자가 소유한 인프라에 보관합니다. 구독료가 없으며, 예고 없이 변경되는 카탈로그도 없고, 고품질 파일의 압축도 없습니다. 그저 사용자의 VPS에서 사용하는 모든 장치로 최고 음질로 스트리밍되는 사용자 자신의 음악만 있을 뿐입니다.
Black Candy의 주요 특징
개인 음악 스트리밍
어떤 브라우저에서든 또는 공식 모바일 앱을 통해 전체 앨범 아트, 메타데이터, 검색 기능과 함께 자신의 컬렉션을 스트리밍할 수 있습니다.
다중 사용자 계정
각 청취자에게 고유한 로그인, 재생 목록 및 청취 기록을 제공하고 하나의 서버에서 단일 라이브러리를 공유합니다.
실시간 트랜스코딩
오디오를 스트리밍 가능한 비트레이트로 자동 변환하여 원본을 변경하지 않고도 느리거나 모바일 연결에서도 재생이 원활하게 유지됩니다.
재생 목록 및 검색
수동 또는 스마트 재생 목록을 만들고, 빠른 전체 텍스트 검색으로 모든 아티스트, 앨범 또는 트랙을 즉시 찾을 수 있습니다.
완전한 데이터 소유권
회원님의 음악, 재생 목록, 청취 데이터는 구독료나 추적 없이, 사라지지 않는 카탈로그 형태로 VPS에 보관됩니다.
Hostinger에서 Black Candy을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.