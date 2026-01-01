Icinga 2 원클릭 설치.
강력한 DSL 및 REST API를 갖춘 호스트, 서비스 및 메트릭을 위한 오픈 소스 모니터링 플랫폼.
Icinga 2용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Icinga 2 활용으로 만들 수 있는 것
Icinga 2는 Nagios의 현대적인 후속작으로, 성능을 위해 C++로 재작성되었으며 강력한 구성 DSL, 기본 REST API 및 플러그형 기능 모듈을 기반으로 구축되었습니다. 이는 호스트, 서비스, 네트워크 장치 및 애플리케이션의 가용성을 확인하고, 상태 전환 및 다운타임을 계산하며, 문제가 발생하면 알림을 트리거합니다. 이 모든 것은 수천 개의 기존 Nagios 호환 플러그인으로 지원됩니다.
이 템플릿은 Icinga 2를 Icinga DB(Redis 기반 동기화 데몬) 및 Icinga Web 2와 함께 번들로 제공하여, 즉시 사용 가능한 최신 대시보드가 포함된 완벽한 모니터링 스택을 얻을 수 있습니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 모든 경고, 메트릭 및 호스트 인벤토리가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 호스트당 가격 책정이나 공급업체 종속이 없습니다.
Icinga 2의 주요 특징
나기오스 플러그인 호환
전체 Nagios 플러그인 생태계를 재사용하여 HTTP, SMTP, 디스크, CPU, 데이터베이스 및 인증서에 대한 기존 점검 스크립트가 변경 없이 작동합니다.
모던 웹 대시보드
Icinga DB 모듈이 포함된 Icinga Web 2는 다크 모드, 대량 승인, 다운타임 모달 스케줄링 기능을 갖춘 빠른 목록, 필터 및 상세 UI를 제공합니다.
강력한 구성 DSL
규칙, 템플릿 및 호스트 그룹을 적용하면 호스트별 블록을 반복하는 대신 몇 줄 안에 수백 개의 호스트에 대한 모니터링을 정의할 수 있습니다.
REST API 및 이벤트
호스트, 서비스, 다운타임, 댓글 및 승인을 위한 완전한 REST API는 자동화, 대시보드 및 ChatOps 통합을 지원합니다.
Icinga DB 스트리밍 동기화
Redis 기반 동기화 데몬은 모든 검사 결과와 상태 변경 사항을 MariaDB로 스트리밍하여 웹 UI가 최소한의 지연으로 항상 실시간 상태를 반영하도록 합니다.
분산 모니터링
마스터 컨테이너는 나중에 새틀라이트 및 에이전트 존을 수용하여, 동일한 구성 트리에서 여러 데이터센터로 확장할 수 있습니다.
Hostinger에서 Icinga 2을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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