Icinga 2는 Nagios의 현대적인 후속작으로, 성능을 위해 C++로 재작성되었으며 강력한 구성 DSL, 기본 REST API 및 플러그형 기능 모듈을 기반으로 구축되었습니다. 이는 호스트, 서비스, 네트워크 장치 및 애플리케이션의 가용성을 확인하고, 상태 전환 및 다운타임을 계산하며, 문제가 발생하면 알림을 트리거합니다. 이 모든 것은 수천 개의 기존 Nagios 호환 플러그인으로 지원됩니다.

이 템플릿은 Icinga 2를 Icinga DB(Redis 기반 동기화 데몬) 및 Icinga Web 2와 함께 번들로 제공하여, 즉시 사용 가능한 최신 대시보드가 포함된 완벽한 모니터링 스택을 얻을 수 있습니다. 자체 VPS에 셀프 호스팅하면 모든 경고, 메트릭 및 호스트 인벤토리가 사용자가 제어하는 인프라에 유지되며, 호스트당 가격 책정이나 공급업체 종속이 없습니다.