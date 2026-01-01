Hi.Events는 상업 플랫폼에 티켓당 수수료를 지불하지 않고도 이벤트에 대한 완전한 통제권을 원하는 주최자를 위해 구축된 현대적이고 오픈 소스 기반의 이벤트 관리 및 티켓팅 플랫폼입니다. 이벤트 페이지 게시 및 티켓 판매부터 참석자 확인 및 판매 분석에 이르기까지 전체 이벤트 라이프사이클을 통합 대시보드에서 모두 처리합니다.

자체 VPS에 Hi.Events를 셀프 호스팅하면 참석자 데이터, 결제 구성 및 이벤트 콘텐츠를 직접 관리할 수 있습니다. SaaS 제공업체에 티켓 판매 수익의 일부를 지불하는 대신, 판매하는 티켓 수에 관계없이 고정된 VPS 비용을 지불하며, 플랫폼을 브랜드에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.