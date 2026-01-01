Hi.Events 원클릭 설치.
컨퍼런스, 워크숍 및 밋업을 위한 오픈 소스 이벤트 관리 및 티켓팅 플랫폼
Hi.Events용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Hi.Events 활용으로 만들 수 있는 것
Hi.Events는 상업 플랫폼에 티켓당 수수료를 지불하지 않고도 이벤트에 대한 완전한 통제권을 원하는 주최자를 위해 구축된 현대적이고 오픈 소스 기반의 이벤트 관리 및 티켓팅 플랫폼입니다. 이벤트 페이지 게시 및 티켓 판매부터 참석자 확인 및 판매 분석에 이르기까지 전체 이벤트 라이프사이클을 통합 대시보드에서 모두 처리합니다.
자체 VPS에 Hi.Events를 셀프 호스팅하면 참석자 데이터, 결제 구성 및 이벤트 콘텐츠를 직접 관리할 수 있습니다. SaaS 제공업체에 티켓 판매 수익의 일부를 지불하는 대신, 판매하는 티켓 수에 관계없이 고정된 VPS 비용을 지불하며, 플랫폼을 브랜드에 맞게 사용자 지정할 수 있습니다.
Hi.Events의 주요 특징
맞춤 설정 가능한 이벤트 페이지
조직에 맞는 맞춤 도메인, 자체 로고, 맞춤형 홈페이지 레이아웃을 사용하여 브랜드 이벤트 페이지를 만드세요.
Stripe 티켓 판매
네이티브 Stripe 연동, 프로모션 코드, 수용 인원 제한 및 계층별 가격 책정 규칙을 통해 유료 및 무료 티켓을 판매하세요.
QR 체크인
모바일 기기에서 직원이 사용할 수 있도록 설계된 내장 체크인 인터페이스와 QR 코드 티켓을 사용하여 입장 시 참석자를 확인합니다.
주문 관리
주문을 추적하고, 환불을 처리하며, 티켓을 재전송하고, 배지 인쇄 또는 행사 후 후속 조치를 위해 참석자 목록을 내보낼 수 있습니다.
판매 분석
내장된 대시보드와 이벤트별 보고서를 통해 티켓 판매, 수익, 참석률 추세를 실시간으로 모니터링하세요.
REST API 및 웹훅
문서화된 REST API 및 웹훅 시스템을 통해 Hi.Events를 CRM, 메일링 리스트 또는 사용자 지정 워크플로와 통합하세요.
Hostinger에서 Hi.Events을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.