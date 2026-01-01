원클릭 설치로 Dolibarr 배포.
영업, 송장 발행, 재고 및 비즈니스 운영 관리를 위한 오픈 소스 ERP 및 CRM 플랫폼
Dolibarr용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Dolibarr 활용으로 만들 수 있는 것
Dolibarr는 고객 관리, 견적, 송장, 재고, 프로젝트, 인적 자원 및 회계 등 모든 비즈니스 운영을 단일 통합 시스템에서 포괄하는 모듈식 오픈 소스 ERP 및 CRM 플랫폼입니다. 모듈 기반 아키텍처를 통해 비즈니스에 필요한 기능만 활성화할 수 있으며, 요구 사항이 증가함에 따라 인터페이스를 깔끔하게 유지합니다.
VPS에 Dolibarr를 자체 호스팅하면 재무 데이터, 고객 기록 및 비즈니스 문서가 사용자가 완전히 제어하는 인프라에 저장됩니다. 사용자당 라이선스 비용, 공급업체가 부과하는 저장 공간 제한, 고급 모듈 잠금 해제를 위한 구독이 필요 없어, 운영 데이터에 대한 완전한 소유권을 원하는 성장하는 비즈니스에게 비용 효율적인 장기적인 선택이 됩니다.
Dolibarr의 주요 특징
통합 CRM
리드를 추적하고, 연락처를 관리하며, 첫 접촉부터 서명된 인보이스까지 판매 파이프라인을 한 곳에서 모니터링하세요.
청구서 발행 및 견적서
전문적인 견적서를 생성하고, 주문으로 전환하며, 자동화된 결제 추적 및 알림 기능으로 인보이스를 발행합니다.
재고 관리
창고 또는 여러 위치에서 재고 수준을 모니터링하고, 구매 주문을 관리하며, 제품 이동을 추적합니다.
프로젝트 및 시간 추적
작업을 할당하고, 프로젝트에 시간을 기록하며, 내장된 자원 및 예산 관리 기능을 통해 수익성을 측정합니다.
모듈형 아키텍처
오늘 비즈니스에 필요한 모듈만 활성화하고, 운영이 확장됨에 따라 추가 기능을 활성화하세요.
Hostinger에서 Dolibarr을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.