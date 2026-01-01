Dolibarr는 고객 관리, 견적, 송장, 재고, 프로젝트, 인적 자원 및 회계 등 모든 비즈니스 운영을 단일 통합 시스템에서 포괄하는 모듈식 오픈 소스 ERP 및 CRM 플랫폼입니다. 모듈 기반 아키텍처를 통해 비즈니스에 필요한 기능만 활성화할 수 있으며, 요구 사항이 증가함에 따라 인터페이스를 깔끔하게 유지합니다.

VPS에 Dolibarr를 자체 호스팅하면 재무 데이터, 고객 기록 및 비즈니스 문서가 사용자가 완전히 제어하는 인프라에 저장됩니다. 사용자당 라이선스 비용, 공급업체가 부과하는 저장 공간 제한, 고급 모듈 잠금 해제를 위한 구독이 필요 없어, 운영 데이터에 대한 완전한 소유권을 원하는 성장하는 비즈니스에게 비용 효율적인 장기적인 선택이 됩니다.