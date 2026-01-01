Photoview 원클릭 설치
파일 시스템 구조를 미러링하고 원본 파일을 절대 수정하지 않는 자체 호스팅 사진 갤러리입니다.
Photoview용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Photoview 활용으로 만들 수 있는 것
Photoview는 자신들이 제어하는 인프라에 추억을 보관하고 싶은 사진작가와 가족을 위해 구축된 빠르고 자체 호스팅되는 사진 갤러리입니다. 기존 디렉터리 구조에서 직접 읽어오며 — 가져오기 과정이나 파일 재정리 없이 — 사용자 서버에서 자동으로 썸네일과 미리보기를 생성합니다.
클라우드 사진 서비스와 달리, Photoview는 원본 파일을 그대로 유지하고 비공개로 보관합니다. RAW 파일, EXIF 메타데이터, GPS 좌표, 얼굴 인식 기능이 단 한 장의 사진도 타사 서비스로 전송하지 않고 모두 작동합니다. 각 사용자는 자신만의 라이브러리 경로를 가지므로 한 서버를 공유하는 가정이나 소규모 팀에 적합합니다.
Photoview의 주요 특징
파일 시스템 미러링된 앨범
기존 디렉터리 구조가 자동으로 앨범 구조가 됩니다. — 가져오기, 재정렬, 종속성 걱정 없이.
RAW 파일 지원
Darktable을 통해 RAW 카메라 형식을 기본적으로 탐색하고 미리 볼 수 있으므로, 사진작가들은 변환 없이 전체 라이브러리를 볼 수 있습니다.
얼굴 인식
동일 인물의 사진을 자동으로 감지하고 그룹화하여 수천 장의 이미지 중에서 특정 개인의 모든 사진을 쉽게 찾을 수 있도록 합니다.
EXIF 및 GPS 메타데이터
각 사진의 카메라 설정, 렌즈 데이터 및 위치 정보를 표시하며, Mapbox 기반의 선택적 지도 보기를 제공합니다.
안전한 공유
개별 사진 또는 전체 앨범에 대한 공개 공유 링크를 생성하고, 외부 액세스 제어를 위해 선택적 비밀번호 보호 기능을 제공합니다.
다중 사용자 라이브러리
각 사용자 계정은 서버의 고유한 디렉터리 경로에 매핑되어, 단일 인스턴스에서 가족 구성원이나 공동 작업자를 별도의 라이브러리에 유지합니다.
Hostinger에서 Photoview을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
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