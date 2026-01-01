Photoview는 자신들이 제어하는 인프라에 추억을 보관하고 싶은 사진작가와 가족을 위해 구축된 빠르고 자체 호스팅되는 사진 갤러리입니다. 기존 디렉터리 구조에서 직접 읽어오며 — 가져오기 과정이나 파일 재정리 없이 — 사용자 서버에서 자동으로 썸네일과 미리보기를 생성합니다.

클라우드 사진 서비스와 달리, Photoview는 원본 파일을 그대로 유지하고 비공개로 보관합니다. RAW 파일, EXIF 메타데이터, GPS 좌표, 얼굴 인식 기능이 단 한 장의 사진도 타사 서비스로 전송하지 않고 모두 작동합니다. 각 사용자는 자신만의 라이브러리 경로를 가지므로 한 서버를 공유하는 가정이나 소규모 팀에 적합합니다.