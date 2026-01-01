The Lounge 원클릭 설치.
연결 상태를 유지하고 모든 기기에서 전체 메시지 기록을 저장하는 자체 호스팅 방식의 상시 작동 IRC 클라이언트입니다.
The Lounge용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
The Lounge 활용으로 만들 수 있는 것
The Lounge는 자체 호스팅 웹 기반 IRC 클라이언트로, 영구적인 IRC 바운서 역할을 하여 24시간 내내 네트워크에 연결되어 메시지를 놓치지 않도록 합니다. 반응형 브라우저 인터페이스를 통해 전체 채팅 기록을 저장하고 모든 기기에서 읽음 표시를 동기화합니다.
VPS에 The Lounge를 자체 호스팅하면 별도의 BNC 서비스 없이도 모든 사용자에게 영구적인 IRC 존재감을 제공합니다. 여러 사용자 계정, SASL 및 LDAP 인증, 푸시 알림, 링크 미리보기, 그리고 여러 IRC 네트워크에 동시 연결을 지원합니다.
The Lounge의 주요 특징
항상 켜져 있는 연결
더 라운지는 사용자의 VPS에서 24시간 내내 IRC 네트워크에 연결되어 있으므로, 기기가 오프라인 상태일 때에도 메시지를 놓치지 않습니다.
전체 메시지 내역
모든 메시지는 서버 측에 저장되며 모든 기기에서 동기화됩니다. 따라서 어떤 브라우저에서든 완전한 기록을 확인할 수 있습니다.
다중 네트워크 지원
서버의 각 사용자별로 별도의 계정을 사용하여 여러 IRC 네트워크에 동시에 연결합니다.
푸시 알림
브라우저 탭을 열어두지 않아도 멘션 및 다이렉트 메시지에 대한 모바일 및 데스크톱 푸시 알림을 받을 수 있습니다.
Hostinger에서 The Lounge을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
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셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.