The Lounge는 자체 호스팅 웹 기반 IRC 클라이언트로, 영구적인 IRC 바운서 역할을 하여 24시간 내내 네트워크에 연결되어 메시지를 놓치지 않도록 합니다. 반응형 브라우저 인터페이스를 통해 전체 채팅 기록을 저장하고 모든 기기에서 읽음 표시를 동기화합니다.

VPS에 The Lounge를 자체 호스팅하면 별도의 BNC 서비스 없이도 모든 사용자에게 영구적인 IRC 존재감을 제공합니다. 여러 사용자 계정, SASL 및 LDAP 인증, 푸시 알림, 링크 미리보기, 그리고 여러 IRC 네트워크에 동시 연결을 지원합니다.