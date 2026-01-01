Aptabase 원클릭 설치.
경량 SDK 통합을 갖춘 모바일, 데스크톱 및 웹 앱을 위한 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 분석 플랫폼.
Aptabase용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Aptabase 활용으로 만들 수 있는 것
Aptabase는 모바일, 데스크톱 및 웹 애플리케이션 개발자를 위해 구축된 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 분석 플랫폼입니다. 페이지 뷰를 추적하는 웹사이트 분석 도구와 달리, Aptabase는 SDK 기반 이벤트 추적에 중점을 둡니다. 개발자는 Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri 등을 위한 경량 SDK로 앱을 계측하여 선택적 속성을 가진 명명된 이벤트를 캡처합니다. 그 결과, 쿠키, 핑거프린팅 또는 교차 사이트 추적 없이 사용자가 애플리케이션 내에서 실제로 무엇을 하는지 보여주는 고신뢰 대시보드를 제공합니다.
VPS에 Aptabase를 자체 호스팅하면 모든 분석 데이터를 자체 인프라에 보관하여 GDPR 준수를 간소화하고, 사용량이 증가함에 따라 클라우드 분석 제공업체가 부과하는 이벤트당 요금을 없앨 수 있습니다.
Aptabase의 주요 특징
SDK 이벤트 추적
단일 SDK 호출로 앱에 계측 기능을 추가하여 복잡한 설정 없이 모든 플랫폼에서 명명된 이벤트 및 속성을 추적하세요.
개인정보 보호 설계 내재화
쿠키, 핑거프린팅, 교차 사이트 추적 없이 — GDPR 및 개인 정보 보호 규정을 기본적으로 완벽하게 준수합니다.
멀티플랫폼 SDK
Flutter, React Native, Swift, Kotlin, .NET, Electron, Tauri 등을 위한 공식 SDK는 모든 주요 앱 개발 플랫폼을 지원합니다.
실시간 대시보드
불필요한 정보 없이 중요한 내용을 보여주는 깔끔하고 미니멀한 대시보드를 통해 실시간으로 발생하는 이벤트 및 사용자 활동을 확인하세요.
데이터 전체 소유권
모든 분석 데이터는 귀하의 VPS에 보관됩니다. 벤더 종속이 없으며, 이벤트당 과금도 없고, 귀하의 사용자 데이터를 수신하는 타사 플랫폼도 없습니다.
Hostinger에서 Aptabase을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.