Aptabase는 모바일, 데스크톱 및 웹 애플리케이션 개발자를 위해 구축된 오픈 소스, 개인 정보 보호 우선 분석 플랫폼입니다. 페이지 뷰를 추적하는 웹사이트 분석 도구와 달리, Aptabase는 SDK 기반 이벤트 추적에 중점을 둡니다. 개발자는 Flutter, React Native, Swift, Kotlin, Electron, Tauri 등을 위한 경량 SDK로 앱을 계측하여 선택적 속성을 가진 명명된 이벤트를 캡처합니다. 그 결과, 쿠키, 핑거프린팅 또는 교차 사이트 추적 없이 사용자가 애플리케이션 내에서 실제로 무엇을 하는지 보여주는 고신뢰 대시보드를 제공합니다.

VPS에 Aptabase를 자체 호스팅하면 모든 분석 데이터를 자체 인프라에 보관하여 GDPR 준수를 간소화하고, 사용량이 증가함에 따라 클라우드 분석 제공업체가 부과하는 이벤트당 요금을 없앨 수 있습니다.