OctoBot은 무료 오픈소스 암호화폐 트레이딩 봇으로, 단일 웹 인터페이스를 통해 Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit 및 15개 이상의 다른 거래소에 연결됩니다. 그리드 트레이딩, 달러 비용 평균화, 마켓 메이킹, AI 기반 전략, TradingView 웹훅 자동화, 그리고 과거 시장 데이터를 기반으로 설정을 정교하게 다듬을 수 있는 완벽하게 스크립트 가능한 백테스팅 엔진을 지원합니다.

자체 VPS에 OctoBot을 호스팅하면 모든 API 키, 프로필 및 거래 내역이 사용자에게 직접 제어되며, 사용자와 거래소 사이에 어떠한 관리 계층도 존재하지 않습니다. 브라우저 UI는 VPS에서 24시간 내내 실행되므로 로컬 머신이 오프라인 상태일 때도 전략이 계속 실행되며, 텐타클 플러그인 시스템을 통해 업스트림 이미지를 건드리지 않고도 사용자 지정 신호 또는 인터페이스로 봇을 확장할 수 있습니다.