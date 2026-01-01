OctoBot 원클릭 설치
15개 이상의 거래소에서 AI, 그리드, DCA, 트레이딩뷰 전략을 자동화하는 오픈 소스 암호화폐 트레이딩 봇입니다.
OctoBot용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
OctoBot 활용으로 만들 수 있는 것
OctoBot은 무료 오픈소스 암호화폐 트레이딩 봇으로, 단일 웹 인터페이스를 통해 Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit 및 15개 이상의 다른 거래소에 연결됩니다. 그리드 트레이딩, 달러 비용 평균화, 마켓 메이킹, AI 기반 전략, TradingView 웹훅 자동화, 그리고 과거 시장 데이터를 기반으로 설정을 정교하게 다듬을 수 있는 완벽하게 스크립트 가능한 백테스팅 엔진을 지원합니다.
자체 VPS에 OctoBot을 호스팅하면 모든 API 키, 프로필 및 거래 내역이 사용자에게 직접 제어되며, 사용자와 거래소 사이에 어떠한 관리 계층도 존재하지 않습니다. 브라우저 UI는 VPS에서 24시간 내내 실행되므로 로컬 머신이 오프라인 상태일 때도 전략이 계속 실행되며, 텐타클 플러그인 시스템을 통해 업스트림 이미지를 건드리지 않고도 사용자 지정 신호 또는 인터페이스로 봇을 확장할 수 있습니다.
OctoBot의 주요 특징
15+ 거래소 지원
하나의 배포로 Binance, Coinbase, Kraken, Hyperliquid, OKX, KuCoin, Bybit 등 다양한 현물 및 선물 거래소에 연결하세요.
다양한 전략 유형
독립적인 프로필에서 그리드 트레이딩, DCA, 마켓 메이킹, 차익 거래, AI 기반 신호, 그리고 트레이딩뷰 웹훅 전략을 나란히 실행합니다.
TradingView 자동화
중개 서비스 없이 선호하는 Pine Script 지표를 통해 거래를 트리거할 수 있도록 TradingView 알림을 OctoBot으로 직접 수신하세요.
백테스팅 엔진
실제 거래소에서 자본을 위험에 빠뜨리기 전에, 과거 시장 데이터를 기반으로 전략을 재현하고 상세한 성과 보고서를 확인하십시오.
텐타클스 플러그인 시스템
OctoBot을 커뮤니티 텐타클을 통해 새로운 전략, 거래소, 인터페이스를 추가하여 확장하거나, 프로젝트를 포크하지 않고 직접 작성할 수 있습니다.
텔레그램 및 웹 알림
내장된 웹 대시보드에서 포트폴리오 및 거래 활동을 모니터링하거나, 이동 중에도 제어할 수 있도록 텔레그램으로 실시간 알림을 푸시합니다.
Hostinger에서 OctoBot을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
호스팅된 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 지원팀에 문의했는데, 정말 만족스러웠습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 놀라울 정도로 인내심 있고 꼼꼼하게 문제를 해결해 주었습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.