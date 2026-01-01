Tiny File Manager는 단일 PHP 파일로 완전히 실행되는 작고 오픈 소스 파일 관리자로, SSH 또는 FTP 클라이언트 없이 서버에서 파일을 관리할 수 있는 모든 기능을 갖춘 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다. 파일 업로드 및 다운로드, 복사, 이동, 이름 변경, 삭제, 아카이브 생성, 내장 텍스트 편집기를 지원하며, 이 모든 기능은 깔끔하고 반응형 웹 UI를 통해 액세스할 수 있습니다.

VPS에 Tiny File Manager를 자체 호스팅하면 파일을 직접 제어할 수 있으며, 다양한 권한 수준을 가진 팀원에게 역할 기반 액세스를 부여할 수 있습니다. 최소한의 공간을 차지하므로 기존 애플리케이션과 함께 실행되며 눈에 띄는 리소스 오버헤드를 추가하지 않습니다.