원클릭 설치로 Tiny File Manager 배포.
모든 브라우저에서 서버 파일을 업로드, 다운로드 및 정리할 수 있는 경량 단일 파일 PHP 웹 파일 관리자입니다.
Tiny File Manager용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Tiny File Manager 활용으로 만들 수 있는 것
Tiny File Manager는 단일 PHP 파일로 완전히 실행되는 작고 오픈 소스 파일 관리자로, SSH 또는 FTP 클라이언트 없이 서버에서 파일을 관리할 수 있는 모든 기능을 갖춘 브라우저 기반 인터페이스를 제공합니다. 파일 업로드 및 다운로드, 복사, 이동, 이름 변경, 삭제, 아카이브 생성, 내장 텍스트 편집기를 지원하며, 이 모든 기능은 깔끔하고 반응형 웹 UI를 통해 액세스할 수 있습니다.
VPS에 Tiny File Manager를 자체 호스팅하면 파일을 직접 제어할 수 있으며, 다양한 권한 수준을 가진 팀원에게 역할 기반 액세스를 부여할 수 있습니다. 최소한의 공간을 차지하므로 기존 애플리케이션과 함께 실행되며 눈에 띄는 리소스 오버헤드를 추가하지 않습니다.
Tiny File Manager의 주요 특징
전체 파일 작업
SSH 또는 FTP 액세스 없이 브라우저에서 직접 파일과 폴더를 업로드, 다운로드, 복사, 이동, 이름 변경 및 삭제할 수 있습니다.
다중 사용자 접속
개별 비밀번호와 권한 수준을 가진 여러 사용자 계정을 정의합니다. 여기에는 제한된 액세스를 위한 읽기 전용 역할도 포함됩니다.
내장형 텍스트 편집기
별도의 편집기 없이, 구문 강조 기능을 지원하는 브라우저에서 구성 파일, 스크립트 및 코드를 직접 편집할 수 있습니다.
아카이브 지원
웹 인터페이스를 통해 ZIP 아카이브를 생성하고 압축 파일을 추출하여, 명령줄 도구 없이 배치 전송 및 백업을 간소화합니다.
파일 검색
폴더 트리를 수동으로 탐색할 필요 없이 파일 이름이나 내용으로 디렉터리 전체를 검색하여 파일을 빠르게 찾을 수 있습니다.
Hostinger에서 Tiny File Manager을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
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