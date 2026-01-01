GitBucket은 Scala 기반의 오픈 소스 Git 플랫폼으로, 사용자가 제어하는 인프라에서 친숙한 GitHub 스타일의 경험을 제공합니다. 리포지토리 호스팅, 풀 리퀘스트, 이슈, 위키 및 GitHub 관례를 반영하는 계정 모델을 번들로 제공하여 기존 팀이 재교육 없이 채택할 수 있습니다.

기본적으로 내장된 H2 데이터베이스와 함께 JVM에서 실행되는 GitBucket은 시작하는 데 외부 서비스가 필요 없으며, LDAP 인증, CI 통합 및 외부 데이터베이스용 플러그인을 통해 확장됩니다. 자체 호스팅을 통해 소스 코드, 액세스 토큰 및 감사 기록을 타사 SaaS 대신 사용자의 VPS 내에 보관할 수 있습니다.