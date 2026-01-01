원클릭 설치로 GitBucket 배포
JVM 기반의 GitHub 스타일 인터페이스를 갖춘 오픈 소스 자체 호스팅 Git 플랫폼.
GitBucket용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
GitBucket 활용으로 만들 수 있는 것
GitBucket은 Scala 기반의 오픈 소스 Git 플랫폼으로, 사용자가 제어하는 인프라에서 친숙한 GitHub 스타일의 경험을 제공합니다. 리포지토리 호스팅, 풀 리퀘스트, 이슈, 위키 및 GitHub 관례를 반영하는 계정 모델을 번들로 제공하여 기존 팀이 재교육 없이 채택할 수 있습니다.
기본적으로 내장된 H2 데이터베이스와 함께 JVM에서 실행되는 GitBucket은 시작하는 데 외부 서비스가 필요 없으며, LDAP 인증, CI 통합 및 외부 데이터베이스용 플러그인을 통해 확장됩니다. 자체 호스팅을 통해 소스 코드, 액세스 토큰 및 감사 기록을 타사 SaaS 대신 사용자의 VPS 내에 보관할 수 있습니다.
GitBucket의 주요 특징
깃허브 스타일 워크플로우
리포지토리, 풀 리퀘스트, 이슈, 마일스톤은 GitHub 컨벤션에 직접 매핑되어 기여자들이 첫날부터 생산성을 유지할 수 있습니다.
플러그인 생태계
공식 및 커뮤니티 플러그인은 CI 러너, 알림, 코드 검색 및 인증 공급자를 통해 GitBucket을 확장합니다.
SSH 및 HTTPS Git 접근
개발자들은 일반 클라이언트 툴링을 위해 전용 포트에서 HTTPS 또는 SSH를 통해 표준 Git으로 푸시 및 풀합니다.
내장 위키 및 이슈
각 저장소에는 위키와 전체 이슈 트래커가 함께 제공되어 문서와 프로젝트 작업을 코드 옆에 보관할 수 있습니다.
JVM 기반 이식성
단일 WAR Scala 애플리케이션은 JVM이 실행되는 모든 곳에서 실행되므로, 어떤 VPS에서든 업그레이드 및 백업을 예측 가능하게 합니다.
Hostinger에서 GitBucket을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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