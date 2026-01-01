Typesense는 속도와 단순성을 위해 구축된 현대적이고 개발자 친화적인 검색 엔진입니다. 내장된 오타 허용, 지능형 순위 지정, 패싯 필터링 및 지리 검색 기능을 통해 Elasticsearch의 운영 복잡성 없이 밀리초 미만의 검색 결과를 제공합니다.

VPS에 Typesense를 자체 호스팅하면 쿼리당 요금 없이 전용 검색 백엔드를 얻고 인덱싱, 스키마 설계 및 순위 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 이는 대규모 SaaS 요금을 지불하지 않고도 강력하고 프로덕션 수준의 검색 기능을 원하는 개발자를 위한 Algolia의 비용 효율적인 대안으로 설계되었습니다.