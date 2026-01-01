원클릭 설치 Typesense 배포
Elasticsearch 및 Algolia의 대안으로, 오타 허용, 패싯 및 즉각적인 결과 기능을 갖춘 빠른 오픈 소스 검색 엔진.
Typesense용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
Typesense 활용으로 만들 수 있는 것
Typesense는 속도와 단순성을 위해 구축된 현대적이고 개발자 친화적인 검색 엔진입니다. 내장된 오타 허용, 지능형 순위 지정, 패싯 필터링 및 지리 검색 기능을 통해 Elasticsearch의 운영 복잡성 없이 밀리초 미만의 검색 결과를 제공합니다.
VPS에 Typesense를 자체 호스팅하면 쿼리당 요금 없이 전용 검색 백엔드를 얻고 인덱싱, 스키마 설계 및 순위 구성에 대한 완전한 제어권을 가질 수 있습니다. 이는 대규모 SaaS 요금을 지불하지 않고도 강력하고 프로덕션 수준의 검색 기능을 원하는 개발자를 위한 Algolia의 비용 효율적인 대안으로 설계되었습니다.
Typesense의 주요 특징
오타 보정 검색
검색 쿼리에서 철자 오류를 자동으로 수정하여 사용자가 완벽하지 않은 입력으로도 항상 결과를 찾을 수 있도록 합니다.
즉시 결과
인메모리 인덱싱은 빠르고 반응성이 뛰어난 검색 경험을 위해 밀리초 미만의 쿼리 응답을 제공합니다.
패싯 필터링
내장된 패싯 지원을 통해 사용자가 카테고리, 가격 범위, 평점 또는 사용자 지정 필드를 기준으로 결과를 세분화할 수 있도록 합니다.
지리 검색
위도 및 경도 필드를 사용하여 반경 쿼리로 지리적 근접성에 따라 레코드를 검색하고 필터링합니다.
심플 API
깔끔한 REST API와 JavaScript, Python, Ruby, Go, PHP용 공식 클라이언트 라이브러리를 통해 통합이 간편해집니다.
Hostinger에서 Typesense을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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믿을 수 있는 Docker VPS 호스팅
Hostinger의 VPS 호스팅에 정말 만족합니다! 항상 최고 수준의 가동률을 유지해 제 사이트가 원활하게 운영되고 있습니다. 도움이 필요할 때마다 기술 지원팀은 신속하고 전문적이며 진심으로 도와주었습니다.
Hostinger는 모든 게 매끄럽고 훌륭합니다. AI 챗봇도 있고, AI가 해결하지 못하는 질문은 상담원도 친절하게 도와줍니다. 그리고 VPS는 정말 최고입니다. 끊김 현상도 전혀 없어요. 개발팀과 모든 관계자분들께 감사드립니다. 앞으로도 계속 좋은 서비스 부탁드립니다! 🚀
드디어 제대로 된 VPS 호스팅 업체를 찾았네요! 가격도 괜찮고, 사용자 시간을 존중하는 훌륭한 포털에, 원활한 백업, 좋은 고객 지원, 믿을 수 있는 안정성까지. 정말 견고하게 느껴집니다.
셀프 호스팅 n8n 인스턴스에 접속할 수 없게 되어 Hostinger 고객 지원팀에 연락했는데, 정말 감동했습니다. 지원팀의 Kodee와 Mohammad는 정말 인내심 많고 꼼꼼했습니다.
Hostinger VPS의 N8N 업그레이드를 도와주신 Carla님께 진심으로 감사드립니다. 전문적이고 해박한 지식에 다시 한번 감사드립니다, Carla님.
Hostinger VPS는 정말 탁월합니다. 항상 제대로 작동하고, 속도도 빠르고 안정적입니다. 다운되거나 오류가 발생하는 일이 전혀 없습니다.
덕분에 회사를 잘 운영하고 있습니다, 제가 이용하는 특정 서비스에 매우 만족합니다. 훌륭한 VPS 설정과 가격 플랜을 제공하는 다른 업체들에 비해 가격도 비싸지 않습니다.