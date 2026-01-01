원클릭 설치로 CockroachDB 배포.
복원력, 일관성 및 수평 확장성이 필요한 클라우드 네이티브 애플리케이션을 위해 구축된 분산형 SQL 데이터베이스.
CockroachDB용 VPS 상품을 선택하세요.
각 상품에는 필요한 모든 기능이 포함되어 있습니다
CockroachDB 활용으로 만들 수 있는 것
CockroachDB는 하드웨어 장애 및 지역별 서비스 중단에도 일관성을 손상시키지 않으면서 견딜 수 있도록 설계된 오픈 소스 분산 SQL 데이터베이스입니다. PostgreSQL 와이어 프로토콜을 사용하므로, 기존 PostgreSQL 드라이버 및 도구가 코드 변경 없이 작동하며, 동시에 자동 샤딩, 지리적 파티셔닝, 다중 지역 복제를 내부적으로 제공합니다.
자체 VPS에 CockroachDB를 배포하면 관리형 클라우드 데이터베이스 서비스의 비용이나 복잡성 없이 ACID 보장, 자동 장애 조치, 클러스터 상태 모니터링을 위한 내장 DB Console을 갖춘 프로덕션 등급의 SQL 데이터베이스를 얻을 수 있습니다. 이는 제로 다운타임과 강력한 트랜잭션 보장을 요구하는 애플리케이션에 이상적입니다.
CockroachDB의 주요 특징
PostgreSQL 호환성
CockroachDB는 PostgreSQL 와이어 프로토콜을 지원하므로, 모든 PostgreSQL 드라이버, ORM 또는 도구가 코드 변경 없이 연결될 수 있어 마이그레이션이 간단해집니다.
자동 데이터 복제
데이터는 구성 가능한 복제 요소를 사용하여 노드 간에 자동으로 복제되므로, 노드에 장애가 발생하더라도 클러스터는 읽기 및 쓰기를 계속 제공합니다.
분산 ACID 트랜잭션
완전 직렬성 격리는 모든 트랜잭션이 모든 노드에서 일관되도록 보장하여, 최종 일관성 시스템에서 흔히 발생하는 더티 읽기 및 팬텀 쓰기를 제거합니다.
내장형 DB 콘솔
통합 웹 대시보드는 외부 모니터링 도구 없이 쿼리 성능, 클러스터 토폴로지, 스토리지 사용량 및 활성 문에 대한 실시간 가시성을 제공합니다.
수평 확장
노드를 추가하여 용량과 처리량을 선형적으로 확장하고, CockroachDB는 다운타임이나 수동 개입 없이 데이터를 자동으로 재조정합니다.
Hostinger에서 CockroachDB을 실행하는 이유는 무엇입니까?
원클릭으로 실행
사전 구성된 설정으로 애플리케이션을 즉시 실행하세요. 수동 설치나 복잡한 설정 단계가 필요 없습니다.
믿을 수 있는 보안
내장 방화벽, DDoS 공격 방지 및 지속적인 모니터링 기능을 통해 애플리케이션을 안전하게 보호하세요.
Docker 관리자에 내장되어 있습니다.
한 곳에서 여러 Docker 컨테이너를 실행하고 관리하세요. 프로젝트를 손쉽게 배포, 업데이트 및 모니터링할 수 있습니다.
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