CockroachDB는 하드웨어 장애 및 지역별 서비스 중단에도 일관성을 손상시키지 않으면서 견딜 수 있도록 설계된 오픈 소스 분산 SQL 데이터베이스입니다. PostgreSQL 와이어 프로토콜을 사용하므로, 기존 PostgreSQL 드라이버 및 도구가 코드 변경 없이 작동하며, 동시에 자동 샤딩, 지리적 파티셔닝, 다중 지역 복제를 내부적으로 제공합니다.

자체 VPS에 CockroachDB를 배포하면 관리형 클라우드 데이터베이스 서비스의 비용이나 복잡성 없이 ACID 보장, 자동 장애 조치, 클러스터 상태 모니터링을 위한 내장 DB Console을 갖춘 프로덕션 등급의 SQL 데이터베이스를 얻을 수 있습니다. 이는 제로 다운타임과 강력한 트랜잭션 보장을 요구하는 애플리케이션에 이상적입니다.